Labaro, svuota cantine scatenati lungo i vicoli del quartiere

Mobili rotti, residui di cantieri. Divani, elettrodomestici scaricati sotto alle case, a ridosso dei cassonetti per la raccolta stradale. Labaro è presa d’assalto dagli svuoti cantine che non scelgono più strade lontane da occhi indiscreti. Ora vanno a scaricare anche in quartieri densamente popolati.

Svuota cantine scatenati

Siamo su via Giovanni Aretusi e via Porlezza. Qui, con cadenza periodica, si formano piccole discariche abusive che occupano strade e marciapiedi. “Parliamo di fenomeni che si presentano con frequenza – spiega, a RomaToday, Mauro Gori, presidente del Comitato di quartiere Labaro – di solito siamo abituati a vedere queste cose, ad esempio, su via delle Galline Bianche. È uno stradone molto ampio, basta poco per accostarsi con un furgone e scaricare”.

Via Aretusi e Porlezza, invece, sono molto strette a circondate da palazzi. “è strano che simili episodi si verifichino sempre in questi due posti – riprendere Gori – crediamo sia qualcuno che conosce bene la zona. Qualcuno che, magari, stipa i materiali in un garage e poi, di notte, li va scaricare. Queste strade sono dei veri e propri vicoli sui quali affacciano decine di finestre. Insomma, è rischioso scaricare qui eppure, periodicamente, ritroviamo tonnellate di spazzatura”.

Bonifica

Gori ha contattato l’assessore all’ambiente del XV Municipio, Marcello Ribera, il quale si è impegnato a chiedere ad Ama la bonifica di questi luoghi. “C’è chi vorrebbe una fototrappola per ogni cassonetto – riprende Gori – ma questo è impossibile. Purtroppo, anche in passato, dopo le bonifiche queste discariche si sono puntualmente riformate. Occorre fare una campagna educativa per sensibilizzare le persone ad avere un maggiore rispetto del quartiere”.