La strada è sbarrata e il quartiere resta senza collegamento veloce con il Gra

Traffico mattutino impazzito a Roma nord. Via Fornace Vignolo è stata improvvisamente chiusa al traffico, così chi proviene da Labaro e Prima Porta e dai comuni a nord di Roma è rimasto senza collegamento veloce e diretto con la Salaria e il Grande Raccordo Anulare in direzione della consolare.

Via Fornace Vignolo chiusa al traffico

Una chiusura dovuta a motivi di sicurezza visto che, a quanto si apprende anche dal sito di Luceverde, uno dei pali della luce di via Fornace Vignolo, in seguito ad un incidente stradale, è risultato pericolante. Numerosi gli automobilisti che, complice l’assenza di cartelli che avvertono della chiusura temporanea della strada, si dirigono verso via Fornace Vignolo per poi ritrovarsi davanti ad un percorso sbarrato. Devono poi tornare indietro e prendere un percorso alternativo più lungo ed inevitabilmente adesso ancor più congestionato.

Quando riapre la strada di Labaro verso il Gra?

Tante le lamentele e il sollecito perché via Fornace Vignolo venga riaperta con celerità. Ci sta lavorando anche il Municipio XV. “Siamo in contatto con Anas (competente per quel tratto di strada ndr.) e attendiamo da loro una risposta”, spiega a RomaToday l’assessora ai lavori pubblici Gina Chirizzi.

Sulle tempistiche previste per la riapertura nessuna certezza. Restano solo le speranze e le transenne più volte gettate a terra da chi, in barba alla sicurezza, tenta di percorrere quel varco.