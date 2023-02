La fontana di Labaro si rifà il look, 300 mila euro per riqualificare il monumento

La fontana monumentale di Labaro si rifà il look. A deciderlo la giunta Gualtieri che ha stanziato 300mila euro per realizzare interventi di manutenzione affinché il simbolo del Municipio XV ritrovi il suo antico splendore. “L’intervento approvato si inserisce in un ampio quadro di riqualificazione che stiamo portando avanti da oltre un anno in tutti i Municipi di Roma” ha commentato Ornella Segnalini, assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale.

La Giunta capitolina ha stanziato 300mila euro, sul Piano degli investimenti 23-25, per il ripristino delle condizioni di decoro e della funzionalità dell’opera. Ad oggi la fontana è senza acqua, spenta e ricoperta di muffa. Il bianco originario è ormai sparito sotto le colature nere, intorno muretti e gradinate sono sfregiati da murales, scritte ingiuriose e tag. Anche la targa che, quasi come una beffa, dedica la fontana ai cittadini di Labaro è ormai invisibile: sporca e imbrattata, come più volte raccontato da Roma Today.

La Fontana monumentale, vincitrice del primo premio Concorso a inviti per nove fontane monumentali a Roma (1990), è stata progettata dagli architetti Paolo Angeletti e Gaia Remiddi e ripropone in negativo il profilo della fontana di Sant’Andrea della Valle. Nel 1999 è stata donata da Acea alla periferia e nel corso degli anni è andata incontro a un lento deterioramento. Il nuovo progetto che sarà avviato quest’anno prevede il ripristino dell’impianto idrico, la pulizia della fontana e dell’area circostante.

“Il recupero della Fontana monumentale è una buona notizia non solo dal punto di vista del decoro, ma anche da quello dell’aggregazione sociale. Con il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo risultato, anche per rispondere a un’esigenza che proveniva dai residenti stessi. L’area in cui si inserisce la fontana ricade in uno spazio urbano dove sono presenti un’area giochi, una biblioteca e un Centro civico che testimoniano la vivacità del territorio” ha detto Segnalini.

“L’intervento approvato si inserisce in un ampio quadro di riqualificazione che stiamo portando avanti da oltre un anno in tutti i Municipi di Roma. Con il Sindaco Gualtieri ci siamo dati obiettivi ambiziosi che ci hanno portato a riqualificare oltre 200 chilometri di viabilità principale, riaprire scuole chiuse da anni, come la Amato di Acilia e la Mazzacurati di Corviale, e inaugurare il Mercato di Bravetta atteso da decenni".