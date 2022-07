Labaro, dopo il mercato resta una discarica a cielo aperto

Rifiuti lasciati a terra nonostante i regolamenti, interventi di pulizia dell’Ama oltre un’ora dopo la chiusura ed avventori che tengono certamente molto poco alla tutela dell’ambiente. Il mercato di Labaro a largo Nimis, attivo sulla piazza ogni martedì e sabato, è un punto di riferimento del quartiere ma, come quasi tutti i mercati di questo tipo, presenta numerose criticità. I volontari del Comitato quartiere Labaro hanno quindi deciso essere presenti nella piazza sabato 23 luglio, per raccogliere e segnalare tutti i problemi che si riscontrano ormai da anni.

Rifiuti e terra e mancato rispetto delle regole

La criticità più importante riguarda la raccolta dei rifiuti. Un problema ben noto, visto che già nel 2017 il XV Municipio aveva avviato la raccolta differenziata nel mercato. Tra le novità, c’era l’obbligo per gli operatori mercatali di depositare gli imballaggi sempre nel sacco per la plastica "onde evitare lo svolazzare al vento di miriade di buste a fine mercato", che trasformano spesso e volentieri il vicino parco Marta Russo in una discarica a cielo aperto. Dopo cinque anni da quell’intervento, però, la situazione non è migliorata.

“Alcuni banchi, pochi per la verità, hanno proceduto alla riduzione e conferimento del rifiuto, spazzando grossolanamente la loro area – racconta la delegazione del Comitato quartiere Labaro - altri, infastiditi dalla nostra presenza hanno pulito la loro area, fotografandola dopo averla spazzata”. Altri, invece, “noncuranti della nostra presenza, hanno lasciato la loro area invasa dai rifiuti, in maggiore parte carta e buste di plastica”. Rifiuti che, da regolamento, i titolari dei banchi dovrebbero raccogliere e conferire in maniera differenziata. “La sola nostra presenza ha indotto la maggior parte dei commercianti ad un più attento conferimento dei rifiuti – sottolineano i volontari - quindi occorre la presenza di vigili durante le operazioni di chiusura dei banchi” dicono ancora dal comitato.

L’Ama arriva un’ora e mezza dopo la fine del mercato

Un altro problema riguarda l’intervento degli operatori dell’Ama. “Alle 14.00, tutti gli operatori del mercato avevano abbandonato l'area. Alle 15.25 sono arrivati due mezzi dell'Ama, un furgoncino e una spazzatrice, con i soli autisti che hanno provveduto a spazzare il piazzale e i marciapiedi. “Se l'area del mercato è libera dalle 14.00, l'Ama non può intervenire dopo le 15.00 ma contemporaneamente alla fine del mercato perché, in un’ora e mezza, tutti rifiuti più leggeri volano nelle aree verdi confinanti con il mercato”.

Spazzatura fino al parco Marta Russo

Una delle zone che “raccoglie” la spazzatura prodotto dal mercato è il vicino parco dedicato a Marta Russo. Lo testimonia anche una foto di un volontario che, evidentemente stufo dello sporco, si è messo, sotto il sole, a raccogliere decine e decine di buste di plastica, incastrate tra le erbacce. Da tempo, visto che quella porzione del parco è di proprietà del vicariato, il Comitato quartiere Labaro ha chiesto all’amministrazione del Quindicesimo di attivarsi per farsi donare l’area dal Vaticano, per poi gestirla e curarla con l’aiuto delle associazioni. “Speriamo che dopo tanti di impegno su questi fronti il comitato possa invertire la rotta su questa area, così come per tante altre” concludono i volontari.