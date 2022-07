Fontana, campo da basket e biblioteca: i cittadini sognano la Labaro del futuro

Riqualificare il campo da basket, la fontana monumentale e, più in generale, dare un’identità culturale a tutto il quartiere. Il neonato “Comitato di quartiere Labaro” ha le idee molte chiare in merito a quello che vuole per i cittadini. Progetti ed iniziative delle quali ha voluto parlare direttamente con l’amministrazione municipale, in un evento che si è tenuto sabato 9 luglio. Insieme a giovani, abitanti del quartiere e volontari, l’assessore ai lavori pubblici del XV Municipio, Luigina Chirizzi, l'assessore all’ambiente, Marcello Ribera, e il consigliere Giovanni Castrignanò, si sono ritrovati sul campo di basket di via Brembio per raccogliere le criticità dei residenti e le istanze del comitato.

Lo scopo del Comitato di quartiere Labaro

“Il nostro intento è quello di creare spazi di partecipazione, tentare nel tempo di dare un’identità culturale ad un’area nata come borgata e che sta diventando un quartiere con un senso di appartenenza particolare – spiega a RomaToday Vincenzo Pira, sociologo e membro del comitato presieduto da Mauro Gori - si rischia, altrimenti, che Labaro venga vissuto come un quartiere dormitorio. Occorre creare senso di appartenenza e comunità, tramite progetti per recuperare la memoria, le radici in questo territorio”.

Il campo da basket

Nell’ottica di ricerca di spazi, soprattutto per i giovani, il campo da basket rappresenta un esempio esaustivo. Il playground, purtroppo, è in evidente stato di abbandono. Lo dicono i cittadini, lo ribadisce anche la NKR 21, un’associazione sportiva dilettantistica che si occupa di pallacanestro, e che ha partecipato all’incontro. “Il campetto di fronte alla fontana è abusivo, pericoloso, non ha mai avuto una manutenzione adeguata – riprende Pira – abbiamo chiesto che si porti avanti un progetto per rigenerare quello spazio e farne un qualcosa di adeguato. Immaginiamo un campo idoneo anche per ospitare eventi sportivi, cittadini e nazionali, dedicati al basket ed alla pallavolo”.

La Fontana di Labaro

Uno dei “monumenti al degrado” di Labaro è certamente la fontana monumentale che, in teoria, doveva essere il simbolo della rinascita del quartiere. “Purtroppo, non è stata assunta dall’amministrazione comunale come ambito di manutenzione permanente – spiega ancora Pira - ogni tanto, quando le cose diventano troppo problematiche, si fa una manutenzione straordinaria. L’obiettivo è farla entrare in una programmazione permanente, con interventi previsti ogni anno e cadenzati”.

Patto di collaborazione

“L’evento è certamente servito per sollevare dei problemi già noti all’amministrazione – afferma a RomaToday l’assessore alle politiche ambientali del XV Municipio, Marcello Ribera – il campo da basket, ma non solo, è uno spazio che ha bisogno di una riqualificazione. Per questo ho proposto di fare un patto di collaborazione tra amministrazione municipale, comitato ed altre associazioni sportive per stabilire insieme modalità, obiettivi e tempistiche di interventi sull’area. La nostra intenzione è stanziare dei fondi per queste aree, se non riusciamo con l’assestamento lo faremo col piano di investimenti. Vogliamo includere anche l’area della Fontana di Labaro, realizzando delle sedute e piccole porzioni di verde, e poi procedere ad una più ampia riqualificazione della zona. C’è la possibilità di usufruire dei fondi regionali per i beni comuni, una modalità molto efficace e che porta risultati”.

Con il volontariato “si possono fare delle azioni utili di grande valore - riprende invece Vincenzo Pira - manca però una continuità. Bisogna mettere a regime le cose e, soprattutto, deve esserci una sostenibilità economica. Su questo, visto che come comitato abbiamo una predisposizione nella progettazione in vari settori, vogliamo dare una mano per promuovere l’aspetto dell’adozione di piccole aree, partecipando a bandi e continuando a promuovere iniziative utili alla crescita culturale e al senso di comunità del quartiere”.

Una nuova vita per la Fontana di Labaro

Luigina Chirizzi, assessora ai lavori pubblici del XV Municipio, spiega a RomaToday il suo impegn,o in particolare per restituire a Labaro la sua fontana. “Quello della Fontana di Labaro è stato un impegno che porto avanti ormai da dieci anni, tanto da riuscire, nel 2014 con la presidenza Torquati, ad avere una prima riqualificazione. È una fontana monumentale che, piaccia o non piaccia, è il simbolo del quartiere. Purtroppo, però, il degrado porta degrado. Non risulta tra gli elenchi delle fontane monumentali di Roma per la quali vengono stanziati dei fondi per la manutenzione ordinaria. Ho fatto un primo sopralluogo con l’architetta Gaia Remiddi, che insieme a Paolo Angeletti ha progettato la fontana. Ho convocato, per il 20 luglio, una riunione con il dipartimento Simu, l’Areti e l’assessorato alla cultura capitolina. Voglio che tutti si impegnino a dare nuova vita alla fontana – continua Chirizzi - serve stanziare i fondi per il ripristino dell’impianto elettrico, idrico, per rifare le facciate, riqualificare gli spazi. Vorrei arrivare all’estate romana del 2023 con lo spazio adeguatamente rivitalizzato, reso più decoroso”.

Messa in sicurezza del campo da basket

Per quanto concerne il campo da basket, “abbiamo preso l’impegno, intanto, di ripristinare il perimetro, anche se serve un lavoro di messa in sicurezza per adeguare il campetto alle normative vigenti. Ce lo hanno chiesto i ragazzi che giocano con la NKR 21 e che frequentano ogni giorno quello spazio. Non solo. C’è la biblioteca che verrò riaperta entro settembre con tutte le modifiche adeguate. Quella di Labaro è un’area che si presta ad una vivibilità di quartiere dove avresti tutto, senza la necessità di andare da altre parti per trovare spazi di socialità, cultura o divertimento”.