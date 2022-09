Labaro inserito nei progetti della "città dei 15 minuti". Zone scolastiche, nuovi parchi e valorizzazione del territorio

Istituzione di zone scolastiche, nuove aree ludiche e un recupero generale di luoghi che, da tempo, aspettano interventi significativi di riqualificazione. C’è anche il quartiere Labaro tra gli ambiti interessati dalla delibera approvata dalla giunta Gualtieri per dare finalmente corpo al progetto della “città dei 15 minuti”, un progetto che punta a ricucire il tessuto urbano con piazze, collegamenti ciclabili, isole ecologiche e centri polifunzionali.

Zone scolastiche e piste ciclabili

Nel masterplan presentato in conferenza stampa, si prevede la realizzazione di zone scolastiche presso le scuole esistenti. In queste aree particolari, istituite per legge nel 2020 con il decreto semplificazioni, si prevede la possibilità di limitare o escludere la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o alcune categorie di veicoli. Sono esclusi da queste limitazioni i titolari di contrassegno invalidi, scuolabus ed autobus dedicati al trasporto degli studenti. Si tratta, in sintesi, di vere e proprie “aree protette”, all’interno delle quali bambini, bambine, ragazze e ragazzi potranno camminare in sicurezza, senza lo spauracchio delle automobili. Sempre nell’ottica di una mobilità più sostenibile, nel progetto dedicato a Labaro è prevista anche la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra i servizi del quartiere fino al raggiungimento della pista ciclabile Tevere nord.

Area ludica

L’area ludica di via Clauzetto è un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere di Labaro, poverissimo di punti di aggregazione di questo tipo. Quando, a fine 2021, sono stati rimossi, praticamente senza preavviso, tutti i giochi dal parco di via Bellaggio, l’area ludica di via Clauzetto era rimasta, a tutti gli effetti, l’unica ad ospitare giochi per i più piccoli. Nel progetto presentato si prevede quindi una riqualificazione dell’area e, contestualmente, una valorizzazione dell’Asl Rm1.

Parco Marta Russo e mercato rionale largo Nimis

Interventi di riqualificazione anche per queste due aree, praticamente adiacenti. Il parco Marta Russo, intitolato alla giovane studentessa uccisa presso la città universitaria de La Sapienza, non è mai stato valorizzato. Al momento, “accoglie” la spazzatura lasciata dal mercato rionale di largo Nimis. Per il parco è stata prevista la realizzazione di un campetto sportivo polivalente. Per il mercato, attivo sulla piazza ogni martedì e sabato, si è parlato semplicemente di una sua valorizzazione.

Campo da basket e Fontana di Labaro

La Fontana di Labaro doveva essere il simbolo del quartiere e, invece, è diventata un monumento al degrado. È una fontana monumentale che, però, non risulta tra gli elenchi delle fontane monumentali di Roma per la quali vengono stanziati dei fondi per la manutenzione ordinaria. Per rivitalizzarla serve stanziare i fondi per il ripristino dell’impianto elettrico, idrico, per rifare le facciate, riqualificare gli spazi. Nei progetti presentati compare la riqualificazione dell’area via Monti della Valchetta, incrocio con via Brembio, proprio in corrispondenza della fontana. Si cita anche il campo da basket, un playground che ha già ricevuto alcuni interventi di riqualificazione ma che necessita di lavori più corposi per riconsegnarlo alla comunità.