Labaro, eternit abbandonato lungo la strada

Prima i divani, ora l’eternit. Qualcuno ha scambiato Colli d’Oro per una vera e propria discarica a cielo aperto di rifiuti speciali, in questo caso addirittura potenzialmente cancerogeni. Mauro Gori, presidente del comitato di quartiere Labaro, ha infatti scoperto, lungo via Ghisalba, delle buste di plastica contenenti, al loro interno, lastre di eternit visibilmente danneggiate, quindi pericolose.

Eternit bandito dal 1992

L’eternit è stato riconosciuto come materiale “cancerogeno di classe 1" e bandito in Italia con la Legge 257/1992. Dopo diversi studi, si è infatti capito che le fibre potenzialmente inalabili sono pericolose per l’essere umano. In generale, se una lastra di eternit non presenta danneggiamenti può considerarsi sicura. Altro discorso è quando il materiale è rovinato. In questo caso si verifica un rilascio di fibre che, come detto, potrebbe risultare pericoloso. È proprio il caso del materiale rinvenuto su via Ghisalba.

Il ritrovamento

Come spiega a RomaToday Mauro Gori, l’eternit è stato rinvenuto in una zona molto frequentata di Colli d’Oro. “Dopo aver visto un divano gettato all' interno del parco di Labaro, mai avrei immaginato che l'essere umano potesse compiere un gesto del genere – ha scritto Gori in un posto sui social - scaricare all' interno di un centro abitato eternit”. Il presidente del comitato di quartiere ha subito avvisato l’assessore all’ambiente del XV Municipio, Marcello Ribera. “Mi sono subito attivato per rimuoverlo ma prima di essere deve essere trattato” ha spiegato a RomaToday.

Divani abbandonati al parco di Labaro

Pochi giorni prima, all’interno del parco di Labaro, nei pressi di largo Foppolo, ignoti hanno gettato nell’area verde divani e altri mobili. “Li abbiamo tirati fuori dal parco e portati in strada – spiega Gori a RomaToday - sono stati segnalati all'Ama che incaricherà la ditta in appalto per il ritiro”. Non è la prima volta che accade una cosa del genere e, per questo, si è tornato a parlare della possibilità di installare in zona delle telecamere. “L’amministrazione ha ordinato le fototrappole – ha affermato, sempre a RomaToday, l’assessore Ribera – una volta installate saranno gestite dal comando di polizia locale”. Ad inizio agosto, inoltre, sempre a Labaro un cittadino aveva filmato un uomo scaricare nei cassonetti stradali, in pieno giorno, rifiuti di ogni tipo.