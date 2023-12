L'Apple premia l'IC Baccano di Labaro

Mercoledì 6 dicembre l'IC Baccano di Labaro (quindicesimo municipio) è stata insignita dalla Apple del prestigioso riconoscimento internazionale "Apple Distinguished School".

La scuola infatti è risultato la prima scuola pubblica della Capitale e tra le prime 14 in tutta Italia per l'eccellenza nell'uso della tecnologia nella formazione scolastica dimostrando che alunni e alunne possono essere esempio per un metodo di apprendimento nuovo e consapevole della tecnologia. Un risultato grandioso per la comunità e la scuola romana.

Alla consegna della targa hanno partecipato l'assessora Tatiana Marchisio e il presidente del municipio XV Daniele Torquati che ha dichiarato: "Una scelta coraggiosa, che ci rende orgogliosi, ma soprattutto un grande lavoro portato avanti con entusiasmo e responsabilità da una Comunità Scolastica di periferia che grazie alla Dirigenza, al corpo docenti e alle famiglie, ha creduto nell’innovazione tecnologica a supporto dell’istruzione e ha scelto di intraprendere un percorso nuovo, complesso, ma certamente rivoluzionario nel mondo della scuola".