Prima Porta, ultimati i lavori al fosso della Marrana

Sono terminati i lavori di bonifica e messa in sicurezza al fosso Marrana di Prima Porta. Un milione e seicentomila euro per rendere più serena la stagione invernale ai residenti di zona. A commentare gli interventi Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e l’assessore regionale ai lavori pubblici Mauro Alessandri che hanno effettuato un sopralluogo in compagnia del presidente del Municipio, Daniele Torquati.

Tra gli interventi compiuti in questi – iniziati a luglio -, figurano lavori di dragaggio e sistemazione mediante la rimozione degli ingenti quantitativi di materiali che con il tempo si erano depositati sul fondo dell'alveo, compromettendone il regolare deflusso delle acque. “Bene questo intervento molto importante che evita gli allagamenti delle case, ma andremo avanti per continuare a investire in sicurezza - ha anticipato Zingaretti spiegando che - Sono previsti ulteriori 5 milioni di euro per opere di progettazione sul dissesto idrogeologico per la cura e la manutenzione del suolo destinati proprio a Prima Porta”.

Sui lavori eseguiti: “Con questo intervento manteniamo un impegno preso con il XV Municipio e andiamo a mettere in sicurezza un'area a elevato rischio idraulico densamente abitata che negli anni ha sofferto più di altre il dissesto idrogeologico” ha spiegato Alessandri ricordando l’alluvione del 2014”. Inoltre ha spiegato: “A Prima Porta la presenza di tre impianti in via Frassineto, via Ferloni e via di Villa Livia, è necessaria proprio per arginare grandi piogge ed eventi alluvionali di forte impatto che purtroppo i cambiamenti climatici degli ultimi anni ci propongono con una certa continuità. La regolarità dei lavori di manutenzione agli impianti e quella degli interventi sono sicuramente di grande aiuto al nostro lavoro di monitoraggio costante”.

Ad esprimere soddisfazione anche il minisindaco: “Siamo soddisfatti del lavoro, che abbiamo verificato insieme all'assessore. È un lavoro che seguiamo da tempo e gli impegni sono stati mantenuti dall'amministrazione regionale. Questo è un intervento per noi fondamentale non solo per la straordinarietà, perché è una delle prime volte in oltre quindici anni in cui viene pulito il fosso della Marrana e allargata la sezione portando via materiali, ma perché oggi diamo un segno di serenità alla cittadinanza. La cosa importante, però, è la manutenzione ordinaria”.