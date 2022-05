Evacuati dopo l'incendio, la protesta a Prima Porta: 14 famiglie temono di restare senza casa

Hanno chiuso la strada con i bidoni della raccolta differenziata per paura di non poter più tornare nelle loro abitazioni. Le 14 famiglie della palazzina popolare di via Inverigo a Prima Porta, bruciata in un rogo lo scorso 2 maggio, temono di essere sradicate dal quartiere e trasferite in maniera definitiva in nuove abitazioni, in altre zone di Roma.

Per questo le 47 persone che sono state coinvolte dall’incendio hanno deciso di protestare e chiedere al dipartimento Patrimonio di Roma Capitale rassicurazioni sul loro futuro. Purtroppo il timore di queste persone è che la loro situazione ricada nella storica casistica delle emergenze italiane, ovvero che le soluzioni temporanee diventino, poi, definitive.

Incendio via Inverigo, gli inquilini chiedono certezze

Dopo l’incendio a causa del quale 18 inquilini sono rimasti intossicati e portati all'ospedale San Carlo Nancy, le 14 famiglie coinvolte sono state fatte alloggiare presso l’hotel Capannelle, convenzionato con il dipartimento Protezione Civile. Poi sono state trasferite all’hotel Cassia.

Nel frattempo il dipartimento Patrimonio ha proposto alle persone sfollate delle soluzioni abitative lontane da Prima Porta. Il dubbio delle famiglie è che queste soluzioni temporanee diventino, alla lunga, definitive.

Incendio via Inverigo, l’impegno del XV Municipio

Non appena saputo della protesta, il presidente del Municipio XV Daniele Torquati si è recato sul posto per incontrare gli inquilini. Torquati ha parlato con le famiglie e si è preso l’impegno di interfacciarsi con il dipartimento per far sì che le abitazioni alternative siano effettivamente a tempo e propedeutiche al rientro definitivo di queste persone negli appartamenti di via Inverigo.

Inoltre, già nei giorni immediatamente successivi al rogo, Torquati aveva proposto al dipartimento patrimonio e politiche abitative e all’amministrazione comunale “di individuare ulteriori possibili soluzioni attraverso l’utilizzo della legge n.163 del ’98 relativa all’assistenza alloggiativa – scriveva in una nota - provvedimento che consentirebbe alle famiglie di percepire un contributo per gli affitti per tutta la durata dei lavori”.