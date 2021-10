Il sogno di Valle Muricana è realtà, ecco il primo parco pubblico: sarà anche inclusivo

Valle Muricana avrà finalmente il suo parco pubblico, il primo per la periferia all’estremo del Municipio XV: una zona da oltre undicimila abitanti in attesa ancora di molte opere di urbanizzazione, di servizi e spazi di socializzazione.

Il comparto C6, da parco "fai da te" a giardino pubblico

Negli anni la battaglia dei residenti per trasformare il “comparto C6”, uno dei lotti del quartiere, in un’area verde in cui i bambini di Valle Muricana potessero giocare. Non solo proteste e richieste: i volontari, grazie alle donazioni dei privati e all’impegno del Comitato di Quartiere Karol Wojtyla, hanno trasformato il terreno che avrebbero voluto giardino pubblico da tempo in un “parco fai da te” con altalene, scivoli e giochi. Sempre i cittadini ad occuparsi di cura, gestione e manutenzione.

L'iter per dare a Valle Muricana il suo primo parco pubblico

Nel 2017, dopo mesi di lavoro del Municipio XV nel frattempo divenuto a guida grillina, la buona notizia: il cambio di destinazione d’uso del comparto, pronto a diventare un’area verde pubblica. Da li ritardi e lungaggini burocratiche: Valle Muricana ha dovuto attendere a lungo prima di poter tagliare il nastro del giardinetto. Accadrà a breve. Si perchè appena prima della decadenza la Giunta di via Flaminia, attraverso l’approvazione di una delibera, ha definito la possibilità di aprire, utilizzando lo strumento dell'adozione attraverso manifestazione d’interesse, una prima parte dell'unico parco pubblico presente nella zona di Valle Muricana

“Bambini e famiglie potranno usufruire di un’area ludica attrezzata accessibile a tutti e composta da una pavimentazione antitrauma e diversi giochi, tra cui altalene, un castello e una casetta inclusivi. Presenti anche alcune panchine e una fontanella” - hanno fatto sapere il minisindaco uscente Stefano Simonelli e la ex presidente del Consiglio Municipale, Cristina Cruciani.

“Il Parco, che verrà ultimato entro il 2022 per poi essere preso in carico e aperto nella sua totalità, sempre entro il 2022, dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, sarà il primo parco inclusivo realizzato nel Municipio Roma XV con spazi dedicati a diverse attività”.

Il progetto del parco inclusivo di Valle Muricana

Nello specifico il progetto prevede, oltre all’area ludica di prossima apertura, la realizzazione di: due nuovi ingressi, diversi camminamenti che connetteranno le varie aree del parco, un percorso che porterà ad un'area fitness, un percorso sensoriale/musicale che connetterà due rotonde dove saranno installati degli elementi musicali, un campo sportivo polivalente. Inoltre sarà prevista la piantumazione di nuove alberature e l'installazione di pali dell'illuminazione pubblica.

“Avremmo voluto vedere realizzato e aperto il parco prima della fine del nostro mandato. Non ci siamo riusciti e di questo ne siamo rammaricati e ci scusiamo con tutti i cittadini di Valle Muricana, in particolare con i membri del Comitato di Quartiere Karol Wojtyla che per anni si sono presi cura dell’area C6 e hanno reso possibile il suo utilizzo ad adulti e, soprattutto, ai bambini di zona. Siamo comunque orgogliosi - hanno proseguito Simonelli e Cruciani - di aver finanziato nella sua totalità un progetto che chi ci succederà dovrà solo, come per il resto delle opere e stanziamenti previsti sul piano investimenti del bilancio triennale 2021 – 2023 (oltre 40 milioni di euro), seguirne il naturale e programmato andamento fino a completa realizzazione”.