A Labaro cala il buio: distrutti i lampioni appena ripristinati a spese della comunità

“Una vergogna, una grande ferita per il nostro quartiere” - così Mauro Gori, portavoce del comitato di quartiere di Labaro ha definito l’ennesimo raid vandalico ai danni dell’anfiteatro che si trova davanti la biblioteca comunale. Questa notte ignoti hanno danneggiato le parti in muratura e nuovamente distrutto i lampioni che illuminano lo spazio.

Vandali a Galline Bianche

Un anfiteatro quello di Galline Bianche utilizzato dalle associazioni e dai volontari della zona come sede per eventi culturali ed artistici in grado di richiamare un gran numero di persone: di bambini, ragazzi e famiglie della zona. Basta pensare al grande successo dell’evento dell’Epifania con le scalinate gremite e Galline Bianche animata come mai.

La sera stessa, a spettacoli conclusi, i primi danneggiamenti ai lampioni con l’anfiteatro imbrattato da scritte e immondizia sparsa ovunque. “Chi ha il compito di garantire la sicurezza, il rispetto delle regole in questo quartiere si dia una mossa. Illuminazione rotta per coprire con il buio qualcosa che in questa area sa di illecito” - aveva tuonato il Comitato di Quartiere provvedendo, supportato dal contributo economico di parte dei residenti, a ripristinare le luci. Chiesto anche alla responsabile delle Biblioteche di Roma un incontro per valutare l'installazione di un impianto di videosorveglianza contro il ripetersi degli atti di vandalismo.

Anfiteatro e fontana di Labaro preda dei vandali

Domenica sera l’ennesimo raid. I lampioni ripristinati grazie allo sforzo della comunità e del comitato di quartiere sono nuovamente distrutti. L’anfiteatro resta così un’altra volta al buio, ancor di più alla mercé dei vandali.

Proprio come la fontana che sta dall’altra parte della strada: imbrattata da murales, tag e scritte volgari e ingiuriose. Spenta e ricoperta di muffa: doveva essere il simbolo del quartiere, è da sempre l’emblema del degrado e dell’abbandono.