Galline Bianche riapre i battenti: sarà biblioteca della legalità

A Galline Bianche la nuova sezione della Biblioteca della Legalità - Bill. Dopo la prolungata chiusura seguita al lockdown, la biblioteca comunale nel cuore di Labaro, l’unica nell’intero quadrante di Roma nord, riapre al pubblico con una nuova veste: sarà la sesta sezione di Bill.

Galline Bianche diventa biblioteca della legalità

Un progetto nato nel 2011 da una rete di associazioni (tra le quali Libera e Associazione magistrati di Pesaro, capofila Ibby Italia, sezione nazionale di una grande organizzazione internazionale, l'International Board on Book for Young People) che si propongono di promuovere lettura e formazione per adulti sui temi della legalità, intesa in senso ampio come cultura dei diritti e dei doveri e conoscenza della storia criminale del Paese attraverso la formazione agli adulti e una biblioteca circolante per le scuole. Ciascuna sezione di Bill è una rete di associazioni e persone che portano ovunque la diffusione dei libri e una concreta valigia errante di testi per scuole e organismi culturali che vogliano condividerli.

Il progetto Bill a Galline Bianche

L'appuntamento a Galline Bianche è fissato per giovedì 17 dicembre alle ore 16,30: potrà essere seguito online iscrivendosi a ill.gallinebianche@bibliotechediroma.it.

Dopo gli interventi istituzionali - Anna Maria Coppola, dirigente del XV Municipio, Maria Rosaria Senofonte, Direttrice Biblioteche di Roma; Marco Ruffilli, Responsabile Biblioteca Galline Bianche; Flavia Cristiano, Presidente Ibby Italia - inizierà la parte formativa per parlare dell’esperienza della Bill, della sua struttura. Poi un viaggio nelle bibliografie e il focus su scuole contro le mafie, alleati perfetti.