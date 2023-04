Il Municipio XV vuole portare acqua e fogne sulla Tiberina

Completare i lavori sulla rete fognaria di Borgo Sant’Isidoro, via della Tenuta Piccirilli e traverse limitrofe per far sì che oltre 400 persone che vivono in quel quadrante della Tiberina abbiano finalmente fogne e acqua potabile. E’ questo l’indirizzo che il parlamentino del Municipio XV, approvando un ordine del giorno che va in tal senso, ha dato per sollecitare la realizzazione di un’opera di urbanizzazione che consentirebbe di migliorare la qualità della vita di un’intera zona.

Le 400 famiglie della Tiberina senza fogne e acqua potabile

Si perché l’intervento tanto atteso ha subito uno slittamento inaspettato. Acea aveva infatti programmato l’inizio dei lavori, che avranno una durata complessiva di 18 mesi, per gennaio-febbraio 2023, ma il consistente aumento dei materiali ha fatto slittare l’operazione di un anno. Un rinvio che quel quadrante di Roma nord non può permettersi. Sono infatti enormi i disagi per le famiglie: senza allaccio in fogna, senza acqua potabile in casa, alle prese con pozzi e perdite che costano - come nel caso del supercondominio di zona - decine di migliaia di euro.

I lavori sulla rete fognaria di Roma nord

Così il Municipio XV è tornato ad incalzare Acea. La richiesta alla partecipata dell’acqua è quella di iniziare i lavori promessi: necessari al completamento dell’allaccio in fogna per tutti gli agglomerati urbani compresi tra via Tenuta Piccirilli, via Colle di Tora, via Petrella Salto, via Tarano, via Cantalice e via Tiberina, per un totale di quasi 400 residenti e oltre 20 unità commerciali.

“Un’opera urgente e attesa da ormai troppi anni, che garantirebbe alle tante famiglie della zona l’allaccio in fogna e il superamento di una grave situazione igienico sanitaria. Una situazione - hanno sottolineato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi - che non abbiamo mai sottovalutato e per cui già nel maggio scorso, avevamo incontrato e chiesto alla società incaricata di ricevere la programmazione degli interventi e le tempistiche, lavori che erano stati confermati ma che evidentemente hanno subito uno slittamento”.