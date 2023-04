Le 400 persone di Roma nord che vivono ancora senza fogne e acqua potabile

Niente fogne, niente acqua potabile in casa. Così nel 2023 vive un intero quadrante di Roma nord: si tratta degli abitanti degli agglomerati urbani compresi tra via Tenuta Piccirilli, via Colle di Tora, via Petrella Salto, via Tarano, via Cantalice e Borgo Sant’Isidoro. Tutti sulla Tiberina, ad un chilometro o poco più dal cuore di Prima Porta. 400 residenti e 23 unità commerciali rimasti al secolo scorso, nonostante le promesse che in questi anni hanno alimentato la speranza di poter ottenere - finalmente - le opere di urbanizzazione primaria e secondaria tanto agognate.

Sulla Tiberina 400 persone senza acqua e fogne

Eppure Acea, sollecitata dal municipio XV, nel giugno scorso aveva programmato il completamento di quella parte della rete fognaria: per Borgo Sant’isidoro l’avvio dei lavori era previsto entro il febbraio 2023, durata dell’intervento 18 mesi. A questo punto le utenze di via Tarano e via Cantalice si sarebbero potute allacciare facilmente ai due tratti di fognatura in penetrazione previsti, mentre per via della Tenuta Piccirilli, via Colle di Tora, via Petrella Salto l’avvio dei lavori era stato ipotizzato nel primo semestre del 2024. Tutti però dovranno aspettare. I lavori lungo la Tiberina non sono mai iniziati. E per le famiglie continuano ad essere numerosi i disagi. Il supercondominio istituito quindici anni fa per le utenze che ricadono nel tratto della via Tiberina che va dal civico 92 al 130 - un unico allaccio alla rete idrica pubblica, un unico contatore, un unico contratto - da tempo lamenta perdite cospicue e continue. Bollette alle stelle e conseguenti debiti, tanto che a Natale scorso le centinaia di famiglie sono rimaste anche senza acqua. Con grande sforzo hanno pagato la rata dovuta nella speranza di vedere da li a qualche mese le squadre di Acea al lavoro. Ma nulla.

Il rinvio dei lavori che istiga Roma nord alla protesta

“All’inizio dell’anno - spiega a RomaToday l’assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi - ci siamo accorti che Acea, probabilmente per l’aumento vertiginoso dei costi dei materiali e quindi per i lavori pubblici, aveva rimandato i lavori all’anno successivo. Questo per noi non è accettabile perchè li sulla Tiberina la situazione è drammatica. Per questo stiamo sollecitando affinchè si proceda come previsto al completamento della rete fognaria”. Va in questo senso l’ordine del giorno presentato dal capogruppo Pd nel parlamentino del Quindicesimo, Claudio Marinali. “La realizzazione di quell’opera pubblica è di fondamentale importanza per superare una situazione di grande disagio per le tante famiglie che risiedono nell'area e potrà garantire un importante beneficio anche - sottolinea il dem - sotto il profilo della tutela ambientale grazie agli allacci alla rete fognaria”.

Dopo anni di attesa e promesse disattese i 400 residenti della Tiberina sono anche pronti ad andare a manifestare in Campidoglio. “E noi nel caso li accompagneremo perchè hanno tutte le ragioni del mondo”, dice qualcuno della maggioranza tra i corridoi di via Flaminia 872.