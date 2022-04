Stazione La Celsa, spunta una nuova discarica abusiva

Nonostante sia stata più volte bonificata con interventi straordinari, la discarica abusiva dietro il parcheggio della Stazione “La Celsa” della linea Roma Viterbo continua a versare nel degrado.

Stazione La Celsa, nuova discarica abusiva

A denunciare la situazione è l’esponente della Lega nel XV Municipio Daniel Paolini: “Qualcuno pensa, dietro ai piloni del parcheggio de “La Celsa”, forse perché poco controllato, di creare incivilmente delle discariche abusive di materiali che ancora sono presenti ed aumentano di numero, come ben sa chi passa spesso per questo luogo. Cercherò di rappresentare nuovamente quest’ultima annosa questione chiedendo di valutare se esistano delle possibilità, date le conclamate reiterate azioni di sversamento illecito, di installare degli impianti di videosorveglianza a deterrenza di queste evenienze”.

Situazione già denunciata

Problemi analoghi erano stati denunciati da Paolini già a novembre 2021. Anche il quel caso i piloni venivano usati come appoggio per i rifiuti. Poi, dopo la bonifica, gli incivili sono tornati in azione ricoprendo nuovamente l’area con la spazzatura.

Ripristinata la cassetta dell’Enel

Negli ultimi giorni è stato almeno ripristinato l’armadio stradale divelto da “380v” che era stato vandalizzato sempre a novembre dello scorso anno. “L’armadio divelto poteva costituire un pericolo se lasciato a vista e scoperto oppure un possibile disservizio se danneggiato. Avevo contattato personalmente l’Enel per intervenire” conclude Paolini.



La Celsa, una storia travagliata

Una stazione, quella di La Celsa, che sembra proprio non trovare pace. A gennaio 2019 un furto di rame ha fatto sprofondare lo scalo nel buio più completo mentre a novembre dello scorso anno hanno preso fuoco delle baracche presenti nel parcheggio, con tre persone rimaste ustionate. Per non parlare poi degli ascensori, spesso e volentieri rotte, o della scarsa sicurezza percepita dai pendolari che frequentano la stazione.