Demolizione per l’Harlem, lo storico cinema di Labaro: nel ‘78 il concerto di Venditti a 500 lire

Ruspe in via del Labaro: il Cinema Harlem, chiuso e abbandonato dal 1981, sarà buttato giù. Se ne va un pezzo di storia del quartiere

Il Cinema Harlem verso la demolizione, sparisce così uno dei simboli di Labaro. Ruspe al lavoro nel cuore della borgata a nord di Roma dove sono iniziate le operazioni di abbattimento dello stabile che fino al 1981 ha ospitato la storica, e unica, sala cinematografica del quartiere.

Demolizione per il Cinema Harlem di Labaro

Da li 40 anni di decadenza. Nel 1991 il primo tentativo di demolizione e ricostruzione di un edificio non residenziale, tutto concluso in un nulla di fatto: il cartello della concessione edilizia campeggia ancora lì in alto, proprio accanto alla scritta Harlem. Intorno facciate deteriorate, infissi logori, vetri in frantumi: dentro muffa e infiltrazioni, i segni di quattro decenni passati in totale abbandono.

Il Cinema Harlem di Labaro: nel ‘78 il concerto di Venditti

Eppure il Cinema Harlem a Labaro è stato un vero e proprio punto di riferimento: il fulcro di aggregazione per le generazioni di adolescenti negli anni ‘70. I più piccoli, alunni della scuola elementare che un tempo vi sorgeva accanto, non potevano far altro che sognare di diventare grandi per andare al cinema, rigorosamente da soli. Intorno all’Harlem sono nate amicizie e amori, si sono consolidati o infranti. Così nel giorno dell’arrivo delle ruspe il quartiere viaggia nel tempo, i suoi residenti storici aprono il cassetto dei ricordi. La domenica davanti al grande schermo, le pellicole avvolte conservate nelle “pizze”, i biglietti a poche lire. “500” quelle spese da molti per vedere il concerto di Antonello Venditti: era il 1978 e il 16 maggio, proprio all’Harlem di Labaro, il cantautore romano tenne il concerto prova della tournée di “Sotto il segno dei pesci” (foto Stradaperta).

Le ruspe abbattono l’Harlem: sparisce lo storico cinema di Labaro

Le immagini delle ruspe che abbattono l’ex cinema Harlem rimbalzano sui social. “Lavori di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso” - si legge sul cartello affisso in via del Labaro 62-64. Al suo posto sorgerà probabilmente una palazzina residenziale. Sparisce per sempre il vecchio cinema Harlem: un pezzo di storia di Labaro che se ne va.