Frana un costone e così Prima Porta è rimasta senza collegamento diretto con il centro di Roma

Una parte di costone franata in terra, così da settimane via Frassineto è sbarrata dai new jersey. Strada interrotta in direzione centro città per garantire l’incolumità dei cittadini. Prima Porta non ha più la sua connessione diretta con la Flaminia e con la stazione de La Celsa, una delle fermate della ferrovia Roma nord. Difficoltà anche per gli utenti del bus 200, quello che porta a piazza Mancini passando per Saxa Rubra e Ponte Milvio. La linea Atac è deviata.

Via Frassineto sbarrata verso la Flaminia

Dopo lo smottamento del 12 dicembre, sul costone pericolante si lavora. “La normalità tornerà quando i proprietari delle due particelle (due condomini) del costone, provvederanno, come da relazione redatta dal loro tecnico incaricato, ad eseguire i lavori di messa in sicurezza e rilascio di dichiarazione del cessato pericolo” ha spiegato ai cittadini l’assessora ai Lavori Pubblici del Municipio XV, Gina Chirizzi.

L'amministrazione, dopo i dovuti accertamenti, obbligatori, sulla proprietà e conformità urbanistica dei due complessi immobiliare sovrastanti, quelli di via Montefiorino, ha notificato regolare diffida ad un condominio mentre il secondo aveva già incaricato un tecnico di fiducia. “Lo stesso tecnico ha prodotto per entrambi i condomini una relazione geologica e geomorfologia del costone indicando il tipo d'intervento”. Dunque nulla è fermo ma l'arrivo delle festività natalizie ha rallentato l'iter.

L'intervento a Prima Porta

In seguito al sopralluogo dei vigili del fuoco, sul posto dopo lo smottamento, il Dipartimento CSIMU, competente per quel tratto di strada, è intervenuto seguendo le prescrizioni del fonogramma e contestualmente la Direzione Tecnica del Municipio ha inviato nota intimando i proprietari ad intervenire e rilascio delle dovute certificazioni. Il Comune dunque, ha sottolineato Chirizzi, “interverrà non appena riceverà il cessato pericolo dal tecnico incaricato”.

Intanto il Municipio XV si muove pure sul fronte del trasporto pubblico, anche in vista della riapertura delle scuole e la ripresa della piena attività negli uffici. “Ho inviato al dipartimento mobilità una richiesta, seppur di competenza diretta di Atac, di modifica temporanea del trasporto pubblico locale che attualmente ha tagliato fuori quel quadrante richiedendo la disponibilità di un sopralluogo”. Prima Porta attende, intanto giro largo per uscire dal quartiere in direzione centro.