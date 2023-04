Valle Muricana piange Clemente, l’autista gentile dello 035

Valle Muricana è in lutto. E’ morto Clemente Izzo, nato e cresciuto nel quartiere: era uno “dei ragazzi del quinto chilometro”, quando negli anni ‘70 la zona era un piccolo agglomerato di case all’estrema periferia di Roma nord dove tutti si conoscevano. L’oratorio e il bar gli unici punti di riferimento, le feste in casa, nei garage di quelle abitazioni dove ancora si lasciavano le chiavi nella toppa. Le uscite “a Roma” e i week end al mare.

Valle Muricana piange Clemente Izzo

Clemente da giovane, lo ricordano in molti, percorreva le vie di Valle Muricana con la sua vespa. Poi l'amore per la moto. Da anni era diventato l’autista dello 035, l’unico mezzo di trasporto pubblico a servizio della zona. Clemente guidava con orgoglio il bus della sua Valle Muricana, lo faceva con il sorriso, pronto a dispensare simpatiche perle "di saggezza" e raccontare qualche divertente aneddoto sui tempi che furono. Oggi l’intera comunità lo piange. Sono centinaia i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Clemente, eterno ragazzo di Valle Muricana: l’autista gentile dello 035.

“Sempre col braccio fuori dal finestrino, alzavi la mano ad ogni fermata come per dire: ‘tranquilli ci sono io, oggi porto lo 035’. Sempre con il sorriso, con quei capelli scomposti e a volte con il codino in versione anticonformista pronto ad una pacca sulla spalla per dare conforto nei momenti tristi a tutti e a chiunque. Hai deciso di lasciarci lasciandoci un dispiacere immenso” - scrive Giampiero che di Clemente era un amico d’infanzia. Aspetto burbero, animo dolce e buono. Lo ricorda anche Mirko: “Un bestione con la sensibilità di un santo, affrontava ogni cosa con sana follia e risate a fiumi. Uno dei pochi cuori puri in circolazione. Una persona semplice e brava. Un grande lavoratore".

Il cordoglio di Valle Muricana per la scomparsa dell'autista gentile dello 035

Una garanzia alla guida del bus. “Una persona speciale per i nostri figli sullo 035 così ti voglio ricordare” - il messaggio di Paola. “Sapevamo che i nostri bambini erano al sicuro in qualunque ora del giorno e della notte perché passavi tu sullo 035” - dice Salvator. E ancora, scrive Loredana: “I nostri ragazzi sapevano di poter contare su di te che se vedevi arrivare il treno, ti fermavi a costo di ritardare la partenza, pur di aspettarli. Semplicemente grande”. “Grazie Clemente quando prendevo l'autobus e c'eri tu - racconta Piero - ci lasciavamo sempre così io ti dicevo ‘grazie del passaggio’ e tu mi rispondevi ‘è stato un onore’. Mi mancherai”. Uno dei grandi di Valle Muricana in grando di catturare l’attenzione e la simpatia delle generazioni più giovani: “Per anni mi hai accompagnata la mattina a Prima Porta per andare a scuola e tornare a casa durante il pomeriggio. Sei stato anche un papà per molti di noi piccoletti che in te riponevano tanto rispetto e simpatia. Sarai sempre - scrive Giada - nel cuore di tutti noi ragazzi che si mettevano davanti a fare due chiacchiere con te e i giri immensi sullo 035 per farti compagnia”.

"Ringrazio tutti per il calore e per l'affetto che ci stanno dando in questo momento così difficile" - ha detto la sorella Antonella.

La redazione di RomaToday si unisce al cordoglio di amici e parenti.