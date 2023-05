L'invasione dei cinghiali a due passi dalla stazione

Cinghiali a due passi dalla stazione. Succede a Prima Porta dove i residenti hanno immortalato una famiglia di ungulati, almeno tre grossi esemplari insieme ad una decina di cuccioli, a ridosso del parcheggio dove decine di pendolari ogni mattina lasciano la propria auto per prendere la linea ferroviaria Roma Nord.

Cinghiali a Prima Porta

Il branco è stato fotografato lungo gli argini della ‘marrana’, il fosso che attraversa e taglia in due il quartiere e che costeggia i binari. Non è la prima volta che i cinghiali in quella zona si spingono sin dentro l’abitato. Avvistati più volte tra via Frassineto e via Inverigo, sempre alla ricerca di cibo. Proprio sotto le finestre delle palazzine, davanti alle vetrine degli esercizi commerciali, accanto a centri dedicati alle donne e alle ripetizioni per gli alunni del quartiere. Già perché ad attirarli sono sempre i rifiuti che vengono abbandonati lungo le strade. Sebbene infatti a Prima Porta viga il porta a porta, accanto alle campane del vetro non è raro notare cumuli di sacchetti della spazzatura lasciati li da chi proprio non ci sta a differenziare i rifiuti in casa e conferirli secondo le regole.

Lo sanno bene anche i residenti di Colli d’Oro, la prima zona senza porta a porta che si incontra uscendo da Prima Porta verso il centro. Dopo la rimozione dei cassonetti da via Macherio, per anni trasformata in una discarica perenne di rifiuti migrati dal quartiere vicino, adesso la stessa sorte tocca alle pattumiere di via Ghisalba. E anche li non è raro imbattersi nei cinghiali, soprattutto nelle ore notturne. Gli ungulati scorrazzano liberi tra il Parco di Labaro e il parco Marta Russo, segnalati a più riprese sotto le palazzine di via Trasaghis e lungo lo ‘stradone’ ossia via Gemona del Friuli.

A Roma nord cinghiali e lupi

Un problema quello dei cinghiali a Roma nord mai risolto nonostante incidenti causati, sfiorati per poco e le lamentele dei residenti costretti ad evitare passeggiate negli orari “a rischio” e prestare sempre la massima attenzione per non imbattersi nei branchi.

Quartieri che non si fanno mancare nulla: nei mesi scorsi sempre a Prima Porta è stato immortalato un lupo. L’esemplare si aggirava sotto al ponte che collega via della Giustiniana con via Pietro Ferloni, a poca distanza dal parco di Veio e dalle case.