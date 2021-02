Labaro, i cinghiali si prendono il quartiere: in branco sotto ai palazzi 

Paura e stupore a Labaro dove venerdì sera un branco di cinghiali, proveniente probabilmente dal vicino Parco di Veio, ha girovagato indisturbato nel cuore del quartiere. I cinque esemplari sono stati immortalati in una delle aiuole spartitraffico di viale Gemona del Friuli, lo “stradone” per chi abita in zona.

Cinghiali sotto i palazzi di Labaro

Una via tra le più percorse essendo l’arteria di collegamento diretto verso la Flaminia. Fortunatamente, nell’occasione, poche le auto in transito: mancava qualche minuto alle 22 e dunque al coprifuoco imposto dalla normativa anti contagio da Covid-19.

Ma la presenza dei cinghiali nel pieno del quartiere non ha lasciato indifferenti i residenti: è la prima volta che a Colli d’Oro i cinghiali si palesano proprio sotto le finestre delle palazzine, lungo la strada principale utilizzata da molti per fare jogging. Nelle aiuole ai piedi del Parco Marta Russo, a pochi passi dall’area ludica dedicata ai bambini e ai posteggi per i tamponi drive-in.

“Un’intera famiglia”, “ e pure tutti esemplari belli grossi” - scrivono i residenti commentando il video dei cinghiali a Labaro postato sui social. “Non se ne può più praticamente sotto casa! Chi di dovere prendesse provvedimenti prima che succeda il dramma” - l’esortazione a istituzioni e autorità.

Colli d'Oro, i cinghiali passeggiano lungo lo "stradone"

Da settimane anche gli abitanti delle palazzine di via Trasaghis, al confine con una vasta vallata verde, lamentano le incursioni dei cinghiali. A farne le spese il giardino condominiale. Nel quartiere dunque avanza il timore per la presenza degli ungulati: intorno ci sono sempre stati, “ma mai sotto le nostre finestre” - commentano i residenti.

"Pericolo" cinghiali tra i palazzi

Si perchè non è raro imbattersi nei cinghiali lungo via di Quarto Peperino e via di Grottarossa: le strade immerse nel verde che conducono verso la Flaminia e la Cassia. Per questo già tre anni fa, tra i palazzi di Colli d’Oro, era stato installato il segnale di pericolo che preannuncia (di norma a 150 metri) un tratto di strada con probabile e improvviso attraversamento di animali selvatici. Ma a Labaro i cinghiali non sono più solo una possibilità.