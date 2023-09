Il cinghiale a spasso nel parco dei bambini

Solitario e mansueto tra le altalene e gli scivoli che ogni pomeriggio vengono popolati dai bambini. A Labaro si rivedono i cinghiali. L’incontro ravvicinato questa mattina, domenica 17 settembre, intorno alle 8. A fotografare l’esemplare nell’area verde adiacente ad un supermercato in ristrutturazione è stato un residente che poi ha postato l’immagine sui social.

Il cinghiale nell'area giochi di Labaro

Il cinghiale si è aggirato per qualche minuto nel giardino, proprio di fronte al parco Marta Russo, dove c’è anche l’area cani del quartiere. Lungo il marciapiede le paline dell’autobus che serve la zona.

Il pericolo cinghiali a Roma nord

Negli ultimi mesi a Labaro gli avvistamenti erano sensibilmente diminuiti, ma quello è un quadrante dove i cinghiali non sono di certo una novità. Già da anni, nel centro abitato, sono stati installati i cartelli che avvisano di prestare attenzione all’attraversamento degli animali selvatici. In particolare non era raro incontrarli nei pressi della “pineta” di Colli d’Oro. Branchi si vedevano anche nel resto dei parchi, nei cortili dei palazzi e lungo le strade. Anche in pieno giorno. Oggi il ritorno di un singolo esemplare in esplorazione nel giardino dei bambini. Forse richiamato dai cumuli di rifiuti che spesso per giorni restano sui marciapiedi del quartiere.