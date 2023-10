Il cinghiale che “vive” sotto un palazzo abitato da 300 famiglie

“Attenzione, c’è un cinghiale che vive sotto al nostro palazzo”. Corre veloce nelle chat condominiali la segnalazione sulla presenza di un grosso esemplare che da giorni si aggira indisturbato nel piano pilotis di uno degli stabili di via Trasaghis, a Labaro.

Il cinghiale di Labaro

L’incontro ravvicinato filmato qualche sera fa da uno dei residenti che ha visto sbucare l’ungulato da dietro le colonne, tra i vasi del cortile dove sono anche i posti auto. Una grossa ombra illuminata solo dai lampioncini dello stabile. Un palazzo da sessanta appartamenti, in un complesso - quello del civico 18 - che ne conta 180 in tutto. Sempre sulla stessa strada altre due palazzine gemelle. Così il tam tam del vicinato per invitarsi l’un l’altro a prestare attenzione e segnalare l’eventuale presenza dell’animale coinvolge centinaia di persone.

L'esemplare in un complesso residenziale da 300 appartamenti

Non è la prima volta che in via Trasaghis, con il complesso residenziale ad affacciare direttamente sul parco di Colli d’Oro, viene segnalata la presenza di ungulati. Tempo fa era stata una ragazza a scrivere al nostro giornale dopo l’incontro sulla rampa del garage con un branco di almeno dieci esemplari.

Qualche settimana fa un cinghiale, chissà se lo stesso che “vive” sotto la palazzina verde, è stato immortalato nella vicina area giochi. Era domenica mattina e l’esemplare girovagava mansueto tra scivoli e altalene, gli stessi che poi sarebbero stati affolati dai bambini della zona.