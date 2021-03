Galline Bianche, verde e campetti tra le case popolari: al via i lavori per il nuovo playground

Tra le palazzine Ater di via Treviolo è iniziato il cantiere per la realizzazione di spazi ludici e sportivi: è tra i 16 progetti finanziati dalla Regione Lazio con 1,5 milioni di euro

Verde, campetti sportivi e un’area giochi: nel cuore di Galline Bianche sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo playground, tra i 16 impianti polivalenti finanziati dalla Regione Lazio con 1,5 milioni di euro.

Galline Bianche, tra le case popolari verde e spazi sportivi

Un progetto per la realizzazione di aree verdi e spazi ludici attrezzati, nel bel mezzo delle case popolari gestite dall’Ater di Roma, nato con l’obiettivo di promuovere la rigenerazione urbana delle periferie e di restituire ai cittadini luoghi di incontro e convivialità. “Attraverso questa rinnovata vivibilità degli spazi, infatti, sarà possibile valorizzare il tessuto sociale e culturale, garantendo maggiore sicurezza e migliorando la qualità della vita in ogni quartiere” - ha fatto sapere la Regione Lazio.

Il 5 marzo scorso l’inaugurazione del playground di Torre Gaia. A breve toccherà a quello di Galline Bianche. Come già avvenuto per altri impianti Ater, anche questo playground verrà affidato ai residenti, che si occuperanno della gestione e della manutenzione dell’area, come previsto dalla recente legge regionale per assegnare ad associazioni e comitati locali la cura dei beni comuni.

Le case popolari di Galline Bianche: playground e manutenzione

I lavori tra le case popolari di Labaro, il lungo serpentone di palazzine rosso mattone che si snoda per tutta via delle Galline Bianche, sono appena iniziati: il playground sorgerà nell’area di via Treviolo.

“Come da impegni presi sono iniziati i lavori per la realizzazione del playground - area giochi. Ringraziamo il direttore di Ater e l'Assessore Regionale, Massimiliano Valeriani, per l'impegno rispettato” - hanno scritto in una nota i consiglieri del Pd, Gina Chirizzi, tra i candidati alla presidenza del XV, e Marcello Ribera. “Nel sopralluogo effettuato nel mese di gennaio avevamo richiesto e stabilito di avviare alcuni interventi di manutenzione e riqualificazione delle strutture Ater nel quartiere di Labaro. Oggi iniziamo con la realizzazione dell'area verde, nelle prossime settimane continueremo a seguire gli ulteriori impegni riguardo gli interventi di rifacimento degli impianti elettrici e la sistemazione degli spazi comuni dei lotti in via delle Galline Bianche”.

Galline Bianche: housing sociale e manutenzione case popolari

Tra gli obiettivi anche il recupero fisico dell'ex Poliambulatorio di via Offanengo, oltre mille metri quadri, che il centrosinistra di Roma nord vorrebbe destinare all’housing sociale. A Galline Bianche c’è poi bisogno di manutenzione e restyling in particolare delle palazzine di piazza Arcisate, via Adro e proprio via Treviolo. Perchè anche il contesto in cui sorgerà il nuovo playground sia più decoroso: senza più intonaco scrostato, facciate segnate da umidità e manutenzione per lungo tempo inesistente.