Cantiere fantasma su via Flaminia, i cittadini costretti a camminare in strada

Pedoni costretti a camminare in mezzo alla strada per evitare un cantiere che, in realtà, non è mai partito. È questa la situazione denunciata a RomaToday da una lettrice in merito a quanto accade su via Flaminia, altezza stazione la Celsa.

La lettrice sottolinea come siano “circa due anni che una parte di carreggiata verso Roma è interdetta per lavori che non sono mai stati iniziati”. Si tratta di un restringimento di pochi metri “che però coinvolge l’unico marciapiede presente” visto che, dall' altro lato, il marciapiede non c'è.

Quello che ne consegue è che “i pedoni devono passare in mezzo alla strada col rischio di venire investiti. Esasperati, alcuni pedoni hanno rotto la fascia per poter passare sul marciapiede, che non si capisce se è in sicurezza o era stato transennato per qualche altra ragione”. Le persone, spesso e volentieri, hanno spostato le recinzioni per poter utilizzare il marciapiede ed evitare di camminare lungo la carreggiata.

Cantiere fantasma, la risposta dell’assessorato

Luigina Chirizzi, assessore ai lavori pubblici nel XV Municipio, spiega a RomaToday la vicenda: “Conosco bene la situazione. Mi sono insediata sei mesi fa e la prima cosa che ho fatto è stata prendere in mano il fascicolo dei transennamenti insistenti sul nostro territorio, per capirne bene l’origine e da quanto sono in quella situazione. Per quanto concerne quel tratto di via Flaminia, in passato, per garantire maggiore sicurezza, avevamo anche installato delle reti keller che sono state rubate. È rimasta solo una recinzione di plastica che viene tolta o spostata”.



Il vero nodo, al netto dei transennamenti, è capire quanto ci vorrà ancora prima di vedere i lavori ultimati su quel tratto di strada terminati: “Proprio il primo giugno si è insediato il nuovo direttore tecnico al quale ho attenzionato questa situazione insieme ad altre. Le particelle che compongono quel costone risultano al catasto ente urbano. In pratica non hanno un proprietario. L’amministrazione, che sia il Simu o il Municipio, deve intervenire e mettere in sicurezza l’area. Dobbiamo trovare una via di uscita, terminare i lavori e togliere la recinzione. Stiamo lavorando proprio in questa direzione”.

Cantiere fantasma anche a Grottarossa

Questa situazione non riguarda solo il tratto di via Flaminia: “Ancora peggio è quello che accade su via di Grottarossa. Per scendere verso la via Flaminia si trova una strada chiusa da tre anni. Si pensava fosse privata invece era stata già acquisita dal pubblico. Quindi ora stiamo trovando i fondi per riaprirla”.