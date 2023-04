Bus sempre rotti: la periferia di Roma nord resta a piedi

Motori in panne, mezzi accostati sul ciglio della strada o all’angolo della piazza proprio poco prima del capolinea. Intanto decine di studenti e lavoratori attendono ignari, e il più delle volte spazientiti, l’autobus che deve riportarli a casa. L’unico che va verso Valle Muricana. E’ l’odissea quotidiana che vivono gli utenti della linea 035, una di quelle periferiche gestite da Roma Tpl.

I bus della linea 035 sempre rotti

Una navetta che collega Piazza Saxa Rubra, anche fermata Prima Porta della linea ferroviaria Roma-Civitacastellana-Viterbo, e Borgo Pineto, località poco prima di Sacrofano. In mezzo una ventina di fermate sul percorso che attraversa Valle Muricana, estrema periferia del Municipio XV. Lo 035 per quel quartiere da oltre 50mila abitanti e zero servizi è l’unico mezzo pubblico a disposizione.

Valle Muricana resta a piedi

Peccato che funzioni a singhiozzo con i continui guasti che da mesi lasciano a piedi gli utenti. “Mentre da una parte il Campidoglio, tramite la direzione del trasporto pubblico locale, continua a dare risposte vaghe e poco chiare rispetto alle soluzioni che si intendono portare avanti per la linea 035 nell’ambito dell’affidamento dei lotti del trasporto pubblico di periferia alle associazioni temporanee di imprese che vanno a sostituire l’attuale gestore (Tpl), i disservizi per studenti e lavoratori che sono costretti a utilizzarla continuano in maniera incessante. Anche oggi, in perfetta coerenza con pressoché tutti i tempi più recenti e non, un autobus si è rotto ed è in attesa del meccanico sul ponte di via della Giustiniana” - denuncia Daniel Paolini, l’esponente della Lega che sta seguendo la vicenda. “Non solo. Ancor più grave è che stranamente da un paio di giorni a questa parte si rompe quotidianamente proprio l’autobus che dovrebbe partire dalla Piazza di Prima Porta alle ore 13.50, ossia quello utilizzato da moltissimi studenti delle superiori, e al momento ne è in circolazione solamente uno anziché i due previsti passando quindi ogni ora e non ogni mezz'ora”.

Una linea per la quale si chiede maggior attenzione e potenziamento nelle ore di punta, estendendo pure l’orario dell’ultima corsa serale alle 23.30 e non alle 22.30 come accade oggi. “Serve un potenziamento della circolazione durante gli orari di previsione di entrata delle scuole, con l’inserimento di un autobus ulteriore, per evitare - dice Paolini - di far trovare gli utenti che oggi utilizzano il mezzo la mattina presto o all’ora di pranzo dentro degli autentici pollai”.