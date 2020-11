Tiberina, la periferia “dimenticata” esce dal secolo scorso: “Finalmente arrivano acqua e fogne”

Ad appena quattro chilometri dal cuore di Prima Porta ma da decenni completamente “fuori” dalla città: senza acqua diretta, gas e fogne. Trecento famiglie circa che per lungo tempo si sono battute affinchè il loro borgo, quello di Sant’Isidoro, nato intorno agli anni ‘50 su terreni agricoli, venisse considerato per quel che è: un nucleo abitativo a tutti gli effetti, che non ci sta a rimanere ancorato al secolo scorso.

Il dramma della Tiberina "dimenticata": decenni senza acqua, gas e fogne

Da qui la battaglia per ottenere i servizi primari: acqua. fogne e gas. Come loro, sempre lungo la via Tiberina, anche i residenti di via della Tenuta Piccirilli: nota per la presenza dell’ex campo rom River e meno per essere una landa desolata a pochi passi dal Grande Raccordo Anulare, dal quartiere di Prima Porta. Qui persino l’autobus è stata una conquista con la fermata dello 020 arrivata solo qualche anno fa.

Borgo Sant'Isidoro e Tenuta Piccirilli: i servizi non sono più un miraggio

Uno spaccato di città dimenticato da decenni che può finalmente gioire. “E’ stata aggiudicata la gara d’appalto per il completamento della rete fognaria e idrica per via Tiberina e per Borgo Sant’Isidoro” - ha scritto sui social il Comitato di Quartiere Via Tiberina. “Ci hanno assicurato che i lavori inizieranno già entro fine anno” - esulta la portavoce Anna Rita Pongetti sottolineando come la loro battaglia “fosse stata sposata negli anni da tanta politica, ma senza risultati apprezzabili”, tanto che a scendere concretamente in campo ci hanno pensato gli stessi residenti. Anche via Tenuta Piccirilli è inserita nel piano investimenti Acea per gli anni 2022/2023.



“Lo straordinario obiettivo raggiunto dal Comitato di Quartiere è un successo di volontà e partecipazione della gente per la gente. Un monito per tutta la politica e la dimostrazione che uno tra i quartieri abbandonati in questi ultimi anni da amministrazioni superficiali e distratte ha potuto farcela da solo con la dedizione, l’impegno e le capacità che troppo spesso mancano alla classe dirigente” - il commento di Marco Visconti, dirigente di Fratelli d’Italia e delegato all’Ambiente della Capitale.