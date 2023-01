Nella biblioteca di Labaro tornano i libri “spariti” dopo la ristrutturazione

Nella biblioteca Galline Bianche sono tornati i libri “spariti” dopo i lavori di ristrutturazione. Romanzi, saggi e volumi dedicati ai più grandi che, in seguito alla completa riqualificazione degli spazi, non erano stati più rimessi a diretta disposizione degli utenti scatenando la rivolta del circolo di lettura di Labaro. Dopo proteste e una petizione per reclamare i libri, con pure l’interessamento del municipio, i testi sono tornati tra gli scaffali di Labaro.

“A nome del Circolo dei lettori della Biblioteca Galline Bianche ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato con la petizione per far ritornare i libri per adulti nella biblioteca. Finalmente” - ha commentato Lucia, del circolo di lettura.

“Bene l' arrivo di un po’ di libri in biblioteca, un risultato raggiunto grazie al contributo di tutti ed all' ascolto delle istituzioni. Ora però - il monito che arriva da Mauro Gori, del Comitato di Quartiere di Labaro - il lavoro non finisce qui per quest' area del nostro territorio”.

Labaro vuole la sua piazza giardino

I residenti hanno infatti chiesto al Municipio XV un intervento di pulizia e bonifica dell'area verde lungo il perimetro dell’anfiteatro Ater di Galline Bianche e del vicino parco. “Un’area verde che - dice Gori - in alcune parti è utilizzato come discarica ad uso privato ma che deve essere ridato ai cittadini nella sua totalità”. L’intento è quello di renderlo “una piazza giardino dei cittadini di Labaro": un parco in piano accessibile a tutti che unisca il centro anziani, la biblioteca, l'anfiteatro cuore degli eventi culturali della zona, l’area giochi e il campetto da basket. “A Labaro manca una piazza di aggregazione per tutti, il centro del quartiere è lì. Un progetto realizzabile senza immensi investimenti - insiste Gori sollevando dubbi sull’utilità dei 300mila euro richiesti dal municipio al Campidoglio per riqualificare la disastrata fontana - un bell' albero al centro, panchine, una piccola pista ciclabile per i bambini e un campetto da calcetto per i più grandi. Poi non ci manca più nulla, sarà - sostiene il portavoce del Comitato di Quartiere - la piazza giardino più bella di Roma e un gioiello per Labaro”.