Dopo 8 mesi riapre la biblioteca comunale di Roma nord

Lavori di ristrutturazione conclusi, così dopo otto mesi Labaro ritrova la sua biblioteca comunale. L’inaugurazione della biblioteca Galline Bianche rinnovata nella definizione degli spazi e nell’illuminazione (per gli infissi bisognerà ancora attendere ndr.) è prevista per mercoledì 26 ottobre. Una riapertura attesa con trepidazione dal quartiere che di luoghi di aggregazione, socialità e arricchimento culturale ne ha davvero pochi, per non dire nessuno.

Labaro, riapre la biblioteca Galline Bianche

“La riapertura della biblioteca Galline Bianche ha un doppio valore: restituire al quartiere di Labaro e all'intera comunità di Roma nord un luogo di condivisione e aggregazione e allo stesso tempo riattivare una rete culturale e formativa più ampia, che coinvolga insieme scuole, associazioni di volontariato e culturali, comitati di quartiere e cittadini” - hanno scritto in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l'Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.

“La nuova biblioteca di Labaro riqualificata negli ambienti, dotati anche di un nuovo impianto di illuminazione, con una sezione dedicata alle novità editoriali e uno spazio per bambini e ragazzi, ritorna ad essere di nuovo al centro della vita del quartiere, un passo in più per la valorizzazione delle periferie del nostro territorio e il potenziamento di presidi sociali ed educativi aperti a tutti".

Una biblioteca nel castello di Cesano

E se, sempre a Roma nord, la nuova Biblioteca dei Paguri, nata nella ex casa del custode, ha colmato l’assenza di spazi dedicati allo scambio, prestito e consultazione di libri in zona Cassia, è attesa per il nuovo polo civico culturale e di turismo sociale accessibile che il Comune prevede di realizzare a Cesano.

Dopo il finanziamento di Regione Lazio e ASP Asilo Savoia per le opere di consolidamento e riqualificazione, il castello di piazza Caraffa è stato inserito nei piani integrati metropolitani del Pnrr approvati da Roma Capitale e sarà uno dei nove nuovi poli civici voluti dal Campidoglio nell’ambito del piano da 50 milioni di euro varato per valorizzare e potenziare le biblioteche di Roma. Per il monumento del borgo pronti 1,4 milioni di euro.