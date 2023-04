Accanto al nido la nuova area ludica di Labaro

Labaro ritrova una delle sue aree ludiche. Sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova area giochi al parco intitolato a Vanessa Russo, quello proprio accanto all’asilo nido di via Bellagio. “Dopo anni finalmente i bambini potranno tornare a giocare in questo spazio riqualificato” - ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente del Municipio XV, Marcello Ribera. Un luogo importante per le famiglie della zona che così, con la primavera che sembra aver riscoperto le sue temperature tipiche, potranno portare li i bambini. Il parco Vanessa Russo sorge infatti alle spalle di numerose palazzine e in quell’area del quartiere è l’unico recintato, verde, arredato e attrezzato per accogliere i bambini di ogni età.

Un quartiere, Labaro, che attende anche il ripristino dell’altra area ludica molto frequentata dalle famiglie di zona: quella di largo Castelseprio. Dopo la rimozione avvenuta ormai anni fa i giochi non sono mai stati ripristinati. Ora - a quanto si apprende dal Municipio XV - l’ufficio tecnico di via Flaminia sta avviando la progettazione per la realizzazione della nuova area ludica, utile soprattutto per chi frequenta la vicina scuola elementare.

Sul versante di Prima Porta ultimati invece i lavori di riqualificazione a Largo Borghi con l'installazione di nuovi giochi, “prossimamente - annuncia Ribera - l'area sarà aperta e fruibile”.

Sulla Cassia sono in fase di programmazione le attività di riqualificazione del parco di San Godenzo. Prossimamente in collaborazione con l'Ufficio Tecnico del Municipio, il Servizio Decoro e il Servizio Giardini di Roma capitale saranno avviati alcuni interventi nell'area. Due le fasi previste: entro il maggio sistemazione arredi, recinzione e pavimentazione oltre agli interventi di manutenzione del verde verticale. Poi si lavorerà alla realizzazione di una nuova area ludica con pavimentazione antitrauma. “Per consentire la realizzazione degli interventi - ha concluso l’assessore - è disposta l'interdizione dell'area con possibili successive riaperture parziali in base all'avanzamento dei lavori”.