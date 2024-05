Ristrutturazione ultimata. Ecco quando riapre l’anagrafico di Prima Porta

L’ufficio anagrafico di Prima Porta è pronto a riaprire le porte ai cittadini nella sua nuova veste. Dopo cinque mesi di cantiere si sono infatti conclusi i lavori di ristrutturazione che, effettuati a vent’anni di distanza dall’ultimo intervento, regalano al territorio e all’utenza uno spazio del tutto rinnovato.

L'ufficio anagrafico di Prima Porta

Addio a quella casetta nel centro di piazza Saxa Rubra decadente e degradata, fatiscente dentro e deturpata all’esterno. I lavori hanno interessato l’intera sede, compreso anche l’adeguamento dell’impianto antincendio. Nei mesi di chiusura il servizio è stato spostato nel palazzo istituzionale di via Flaminia 872.

“Sono ormai giunti al termine i lavori di riqualificazione effettuati dopo oltre vent’anni all’ufficio anagrafico di Prima Porta. In questi mesi, grazie ad un grande sforzo organizzativo gestito dall’assessore Alessandro Cozza e alla collaborazione dei dipendenti dell’ufficio anagrafico e della sede centrale, il servizio non è mai stato interrotto” ha ricordato il minisindaco del Municipio XV, Daniele Torquati. L’ufficio di Roma nord riaprirà dopo le elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

La sede dell'ex poliambulatorio Asl

È per adesso sfumato invece il trasferimento dell’anagrafico di Prima Porta a Labaro, nei locali dell’ex poliambulatorio della Asl di via Offanengo. Il municipio, che ha acquisito a patrimonio quello spazio, aveva chiesto al Comune circa 1 milione di euro. Fondi per adesso negati. Dorà dunque attendere il progetto che prevede il nuovo anagrafico nel cuore di Galline Bianche, insieme al primo piano dello stabile trasformato in “casa” delle associazioni di zona, con particolare riferimento a quelle giovanili per la realizzazione di progetti sociali e culturali.