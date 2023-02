Una nuova sede per l’ufficio anagrafico di Prima Porta

La piazza di Prima Porta potrebbe dire addio all’ufficio anagrafico. Il Municipio XV sta lavorando allo spostamento della sede per garantire ai dipendenti e all’utenza spazi rinnovati, più idonei e decorosi.

L'ufficio anagrafico lascia la piazza di Prima Porta

Da Prima Porta a Labaro. L’ufficio anagrafico dovrebbe infatti trasferirsi nei locali dell’ex poliambulatorio di via Offanengo, nel cuore di Galline Bianche. Ad oltre dieci anni dalla chiusura del presidio Asl, sostituito dalla moderna Casa della Salute, il Quindicesimo ha acquisito nel proprio patrimonio i locali che erano dell’Ater ed è adesso pronto a rilanciarli. L’obiettivo è quello di riqualificare e riprogettare gli spazi interni per offrire nuovi servizi ai cittadini.

A partire dallo spostamento dell’ufficio anagrafico da Prima Porta. L’idea c’è ma i tempi per la realizzazione del progetto sono ad oggi ancora incerti. “La questione è molto complessa. Nell’ultimo bilancio della vecchia giunta del M5s sono stati inseriti circa 120mila euro destinati ad alcuni interventi di riqualificazione dell’anagrafico di Prima Porta. Nel corso dell’anno seguente - ha spiegato a RomaToday l’assessore al Bilancio del Municipio XV, Alessandro Cozza - l’amministrazione ha annunciato che avrebbe invece speso quei fondi sulla sede di via Offanengo per spostare li l’intero ufficio. Ma di concreto - rimprovera l’assessore dem - non è stato fatto nulla, i soldi non sono mai stati impegnati perchè lo spazio non era nella disponibilità del municipio. Quei locali infatti sono stati in possesso di Ater fino alla settimana scorsa quando noi abbiamo effettuato il passaggio di consegne sul patrimonio. Non siamo riusciti ad ultimarlo entro il 2022, quindi abbiamo dovuto spostare i fondi al 2023 e attendiamo ora che il Campidoglio li confermi nel bilancio”.

Il futuro dell'ex poliambulatorio di via Offanengo

Le risorse serviranno per riqualificare l’intero piano terra che sarà tutto destinato ad ospitare gli uffici anagrafici oggi di casa nella piazza di Prima Porta. Ancora in fase di studio la destinazione del piano superiore: una delle alternative, di cui si è discusso per le vie brevi anche durante l’inaugurazione della sala studio Euclide, è quella di creare a via Offanengo un polo culturale con forniture di servizi erogate da Biblioteche di Roma. Uno spazio che ospiti attività extra e diversificate rispetto alla biblioteca di Galline Bianche. Per questo serviranno richiesta fondi e progettazione ad hoc.

Gli anagrafici di Ponte Milvio e Cesano

E se l’anagrafico di Prima Porta, oggi ospitato in una casupola vecchia e fatiscente, ha almeno all’orizzonte lo spostamento in altra sede, più incerto è il futuro dei due uffici anagrafici chiusi da mesi: quelli di Ponte Milvio e Cesano. Via Riano riaprirà con attività di sportello al cittadino, “ma - evidenzia Cozza - cercheremo di trovare una soluzione per riposizionare quelle due postazioni da qualche altra parte”. L’idea è quella di garantire un presidio anagrafico anche nella parte più centrale del municipio senza costringere l’utenza dei quartieri come Farnesina, Vigna Clara, Ponte Milvio e Fleming a dover percorrere dieci chilometri per arrivare ora a Prima Porta, poi a Labaro. L’anagrafico potrebbe trovare posto anche nella sede di via Flaminia, dove oggi c’è solo l’ufficio dedicato ai matrimoni. “Ma valutiamo qualsiasi altra opzione pubblica”. Cesano invece, dove a quanto pare non c’è una grande affluenza di utenza, potrebbe non riaprire. Nonostante il voto favorevole alla riattivazione della sede da parte del parlamentino di Roma nord. Per chi arriva dal borgo lo sportello più vicino sarà quello nell’ex punto verde qualità dell’Olgiata.