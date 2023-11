Troppo fatiscente per restare così. Chiude l'ufficio anagrafico di Prima Porta

Chiude l’ufficio anagrafico di Prima Porta. La sede di piazza Saxa Rubra sarà completamente ristrutturata, i servizi sospesi e poi trasferiti nel palazzo istituzionale di via Flaminia 872 fino alla conclusione dei lavori.

Chiude l'ufficio anagrafico di Prima Porta

“Dopo oltre vent’anni saranno avviati i lavori di ristrutturazione” ha annunciato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. D’altronde il casotto rosso di piazza Saxa Rubra versava in pessime condizioni: fatiscente dentro, deturpato all’esterno. “Gli interventi, che interesseranno l’intera sede, riguarderanno anche l’adeguamento dell’impianto antincendio e si concluderanno, salvo imprevisti, entro metà aprile”, ha fatto sapere il minisindaco.

Il trasferimento a via Flaminia

Il servizio è però temporaneamente sospeso da questa mattina, lunedì 27 novembre, per le attività di collegamento delle macchine da parte del Ministero dell’Interno per l’Agenda CIE e il corretto ripristino dei servizi. Il municipio conta possa riprendere a pieno regime a partire da lunedì 4 dicembre nella sede di via Flaminia 872. Uno stop che durerà dunque almeno una settimana.

“Lo sforzo portato avanti in questi ultimi due anni per migliorare e accorciare i tempi di attesa dei servizi anagrafici, uno su tutti il rinnovo delle carte d’identità, è frutto di un grande lavoro del Municipio XV con Roma Capitale, il cui merito va anche e soprattutto alle dipendenti e ai dipendenti municipali. Non posso quindi - ha scritto il presidente - che ringraziarli ancora una volta per lo spirito collaborativo mostrato in questi giorni nel superare le difficoltà dovute allo spostamento temporaneo di sede, indispensabile per migliorare ancora di più un servizio alla comunità, come anche ci tengo a ringraziare tutto il personale della sede di via Flaminia per la sensibilità e la disponibilità dimostrate per la necessaria rimodulazione degli spazi all’interno del municipio”.

Il Campidoglio nega i fondi, a Roma nord slitta il trasferimento dell'anagrafico nell'ex poliambulatorio

La sorte della casetta in Piazza Saxa Rubra

Sorte complessa quella dell’anagrafico di Prima Porta. L’obiettivo dell’amministrazione del Quindicesimo è quello di traslocare definitivamente il servizio negli spazi dismessi dell’ex poliambulatorio di via Offanengo. Il municipio ha acquisito i locali a patrimonio, ma il Comune ha per il momento negato i fondi necessari per l’adeguamento. Poco meno di 1 milione di euro. Bisognerà dunque attendere perché il progetto nella vecchia Asl vada in porto. E con la ristrutturazione prevista difficile che quella casetta rossa al centro di piazza Saxa Rubra, una volta liberata da uffici e sportelli, possa essere demolita per ampliare lo spazio della piazza di Prima Porta rendendola più vivibile e decorosa. Il bene, probabilmente, sarà riconvertito e utilizzato per altri scopi utili alla collettività.