Pulizia della marana e idrovore. Si lavora per salvare Prima Porta dagli allagamenti

Lavorare sulla prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico del territorio. È questo l’impegno che il parlamentino di Roma nord ha preso all’unanimità nel corso del consiglio straordinario convocato a dieci anni dall’alluvione di Prima Porta.

Dieci anni dall'alluvione di Prima Porta

“Un tema che negli ultimi dieci anni non abbiamo mai sottovalutato, sia in maggioranza che in opposizione, soprattutto a partire dal 2014, quando, a soli sei mesi dal nostro insediamento, un evento eccezionale, con oltre duecento millimetri d'acqua caduti in meno di ventiquattr'ore, provocò una pesante alluvione su Prima Porta con strade e abitazioni allagate e quasi 30 frane innescate in tutto il Municipio” ha ricordato il presidente del XV Daniele Torquati.

Pulizia della marana e idrovore in funzione

Numerosi gli interventi che negli anni hanno permesso di mettere in sicurezza la borgata di Roma nord. È stato ampliato l’impianto di via Frassineto, realizzato lo sfioratore di via Dalmine e l’impianto di Via Procaccini. Chiesta e ottenuta la manutenzione periodica della “marana” che attraversa il quartiere. Ma per Prima Porta, che ancora teme la pioggia, bisogna fare di più. Concluso il contenzioso con la ditta incaricata dell’intervento c’è da completare l’impianto di via Procaccini provvedendo all’ultimo collegamento mancante. La marana poi dovrà essere sottopposta periodicamente a dragaggio, una pulizia profonda programmata e da finanziare con piani almeno triennali.

Gli impegni di Comune e Regione

Sarà così. Questo quanto emerso nel corso del consiglio municipale al quale hanno partecipato anche l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, e quella regionale Manuela Rinaldi.



“Abbiamo fatto il punto sugli investimenti regionali, vecchi e nuovi, relativi alla manutenzione del fosso della marana, peril sono previsti, oltre agli interventi di questi giorni, ulteriori 2,6 milioni di euro finanziati per il Giubileo - ha fatto sapere Torquati . mentre sul piano di risanamento idraulico, Roma Capitale lavorerà sulla funzionalizzazione dell’impianto di via Procaccini e la presa in carico e la conseguente gestione da parte di Acea. La collaborazione e il lavoro coordinato delle istituzioni - ha concluso il minisindaco - sono l’unico mezzo che abbiamo a disposizione per proseguire a lavorare per le nostre comunità, senza rimbalzi di responsabilità e scorrettezze istituzionali. Il Municipio farà la propria parte anche per tenere alta l’attenzione sul tema del rischio idraulico che troppo spesso anche a livello nazionale viene sottovalutato”.