Furti in appartamento e nelle auto delle “mamme” davanti scuola: è allarme a Roma nord

“Attenzione, stanno girando i ladri in tutta la zona”. Sui social di quartiere e nelle chat di vicinato corre veloce il tam tam di allerta sui furti ai danni di appartamenti e garage. E a Santa Cornelia, periferia del Municipio XV è allarme.

Da Santa Cornelia a Labaro: è allarme furti

“Hanno rubato a casa mia e in quella dei vicini” - scrive una residente. I colpi tra le 18 e le 19. Non gli unici segnalati nella zona soprattutto nelle vie inserite nei contesti più isolati, tra le campagne verdi a nord di Roma. Tra individui sospetti e campanelli suonati da ignoti per chiedere “imprecisate” informazioni cresce l’allerta.

E’ già alta a Labaro, quartiere a poca distanza da Santa Cornelia. Nel mirino dei malviventi le auto delle “mamme” davanti a nidi e scuole materne. “Dopo aver lasciato mia figlia al nido hanno rubato la borsa nascosta in auto” - racconta una mamma. Il vetro ridotto in frantumi, poi la razzia: tutto nei pochi minuti impiegati per lasciare la sua bambina nella struttura di via Bellagio.

La truffa delle chiavi

Scena simile davanti alla materna Arcobaleno, quella di fronte alla Casa della Salute e alla postazione per i tamponi drive-in: qui la tecnica usata è “la truffa delle chiavi” o, dicono dal quartiere, “degli occhiali”.

"Signora le sono cadute le chiavi". La vittima, che sta per entrare in macchina si volta o scende, fa per raccogliere un mazzo che non è il suo, e la rapina, di borse e oggetti lasciati sul sedile, è fatta. Episodi del genere a Labaro si erano già registrati nel 2017: all’epoca davanti ad Asl, banche e uffici postali.

Da Santa Cornelia a Labaro la richiesta avanzata è la medesima: servono più controlli. Gli stessi reclamati anche dalla Balduina, quartiere residenziale del Municipio XIV, dove i furti in appartamento sono ormai all’ordine del giorno. Un'escalation così li "nessuno la ricorda".