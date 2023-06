Il furto di rame spegne l'impianto anti allagamento: così le case di Prima Porta sono finite sommerse

Pomeriggio di paura e disperazione quello di ieri a Prima Porta dove il forte temporale che ieri si è abbattuto sulla città ha causato l’allagamento di via Frassineto. Il cielo scuro, la pioggia battente e la strada che in pochi minuti si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena. L’impianto idrovoro, quello che avrebbe dovuto salvare le abitazioni dall’allagamento, ampliato proprio dopo l’alluvione del 2014, non è partito. Così i pianterreni delle case lungo la via si sono ritrovati sommersi da quasi due metri d’acqua. Prima Porta è ripiombata all’improvviso, e fortunatamente senza le stesse nefaste conseguenze, nell’incubo vissuto nel gennaio di nove anni fa quando il quartiere fu completamente inondato da acqua, melma e fango.

Il furto di rame che ha “spento” l’impianto anti allagamento

Colpa del mancato funzionamento dell’impianto idrovoro regionale, gestito da una ditta in appalto. L’intero sistema è stato messo fuori uso da un grosso furto di cavi di rame avvenuto la settimana scorsa. La razzia, “con un bottino che supera i 300mila euro” - ci raccontano da via Frassineto, ha di fatto spento l’impianto. Quando l’acqua ha raggiunto il livello di allarme, le sei pompe che lavorano per il deflusso non sono partite perché appunto rimaste senza alimentazione. In blocco anche le tre pompe idrovore più piccole: i tecnici - arrivati a via Frassineto insieme alla protezione civile, alcuni cittadini e il presidente del municipio - hanno dovuto isolare l’impianto e azionarlo manualmente con una “manovra anomala”. Da lì acqua prosciugata, ma troppo tardi per chi già in casa aveva la melma “sino alle ginocchia”.

Le case allagate di Prima Porta

E’ il caso di Nicolai che vive al piano terra proprio di fronte all’impianto idrovoro che avrebbe dovuto farlo sentire al sicuro. “L’acqua è arrivata a quasi un metro di altezza, è saltata la corrente. Devo buttare materasso, divano e frigorifero”. L’uomo ha comprato quell’appartamento appena un anno fa: “Pensavo che con l’impianto nuovo e moderno qui non ci fossero più problemi e invece oggi mi chiedo se ho fatto bene a prendere questa casa. Fortunatamente posso trascorrere queste notti altrove perché qui tra umidità, fango e letto da ricomprare non potrei stare”. In via Frassineto in tanti hanno messo i sacchi di sabbia davanti alle porte finestra. Il bar, nonostante sia rialzato rispetto al livello della strada, ieri pomeriggio ha chiuso per precauzione: “Quando abbiamo visto che l’acqua era arrivata sopra al mattonato e stava entrando nel locale - racconta uno dei titolari - abbiamo serrato le porte e tentato di arginare il flusso. Questa volta ci è andata bene”. Già perché in via Frassineto è ancora forte il ricordo dell’alluvione del 31 gennaio 2014. E’ proprio da li che scoppiò la contestazione del quartiere all’allora sindaco Ignazio Marino.

Il Municipio XV scrive a Rocca e chiede presidio fisso

Intanto il municipio, oggi come nove anni fa guidato dal presidente Daniele Torquati, è al lavoro. “Non ho alcuna voglia, né interesse, né tempo di fare polemica con la Regione che sono sicuro accerterà le cause. Per questo, in pieno spirito di collaborazione, scriverò una nota per mettermi a disposizione del presidente Rocca e dell'assessorato competente per aiutare affinché quello che è successo ieri non ricapiti più” - ha scritto il minisindaco. “Quello che mi interessa non sono le polemiche, ma che da oggi ci sia un presidio fisso come un tempo. Ho chiesto alla nostra Polizia Locale di fare insieme agli operatori della Protezione Civile un censimento delle abitazioni colpite nel caso dovesse essere utile alla Regione Lazio”.