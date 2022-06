Valle Muricana, i cittadini gestiranno l'area giochi

Saranno le associazioni del territorio ad aprire e chiudere l’area ludica del parco di Valle Muricana. Lo spazio, che rientra nel comparto C6, non ha ancora visto finire tutti i lavori previsti ma intanto l’amministrazione vuole accelerare i tempi per permetterne l’utilizzo ai cittadini.



Per questo il XV Municipio ha pubblicato un avviso per acquisire manifestazioni d’interesse per l’affidamento del servizio di apertura e chiusura del parco, rivolto ad enti, organismi, associazioni senza fine di lucro, ovvero comitati di quartiere. Nell’avviso si chiede l’impegno ad effettuare, a titolo gratuito, per la durata di 120 giorni dall’affidamento, con facoltà di proroga, di aprire il parco alle 8.00 e chiuderlo alle 19.00. Le modalità di svolgimento del servizio saranno regolate da un apposito disciplinare che verrà sottoscritto, prima dell’avvio del servizio.



L’area ludica del comparto C6 del parco di Valle Muricana è stata al centro di polemiche tra l’attuale amministrazione e l’ex presidente del XV Municipio Stefano Simonelli, oggi presidente dell’associazione “cittadini attivi Roma XV”. Simonelli contestava all’attuale amministrazione ritardi nell’apertura dello spazio nonostante, secondo quanto da lui sostenuto, i lavori fossero stati completati da tempo. Gli interventi sull'area erano stati progettati e finanziati tra il 2018 e il 2021 e per questo Simonelli aveva richiesto la convocazione sul tema della commissione trasparenza.



Area Ludica di Valle Muricana, errori nella programmazione degli interventi



“Stiamo lavorando per il completamento delle opere dell'intera area – spiega in una nota l’assessore del XV Municipio alle politiche ambientali Marcello Ribera - purtroppo a causa di errori di programmazione degli interventi della precedente gestione sono stati realizzati 5 appalti differenti per un terreno di mezzo ettaro. Questo ha comportato la predisposizione di 5 gare d'appalto differenti, 5 accensioni di mutui, diverse ditte, ritardi e conseguenti aumenti dei prezzi dei materiali, notevoli difficoltà a carico dell'amministrazione e disagi per i cittadini.”