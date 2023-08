I volontari di Scientology puliscono le aree verdi della Farnesina

Nella giornata di sabato 26 agosto un gruppo di ministri volontari di Scientology si è adoperato per la riqualifica di alcune aree della Capitale in zona Ministero degli Affari Esteri.

Gli interventi hanno riguardato la raccolta di 13 sacchi di rifiuti (plastica, lattine, metallo, vetro) in via dei Giusti della Farnesina. Nell'area molto frequentata dai cittadini per diversi eventi sportivi all'Olimpico è stata rinvenuta pure una mazza da baseball e un casco. Un altro intervento dei volontari si è svolto in via della Maglianella, vicino la sede della Chiesa di Scientology di Roma, dove sono stati rimossi i graffiti lungo la via e puliti i recinti in cotto della storica Casa Cornelia. Le prossime operazioni di riqualifica da parte dei volontari di Scientology sono previste sabato 2 settembre alle ore 17:00 presso il parcheggio in Piazzale Maresciallo Diaz.

“Il messaggio che vogliamo lanciare” - dichiara Mario Caradonna, responsabile dei Ministri Volontari di Scientology di Roma - “è quello di mantenere pulito uno spazio che troviamo pulito, così da non aumentare il degrado, ma anzi migliorare le bellezze della nostra città eterna”