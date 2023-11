Lavori di potatura al Foro Italico, sabato con traffico da bollino rosso a Roma Nord

Traffico da bollino rosso a Roma Nord, file e auto in coda dalla Balduina a Corso Francia. Un sabato reso complicato agli automobilisti dai lavori di rimozione di alcune alberature cadute sulle barriere fonoassorbenti. Iniziati alle 7:00 di sabato 18 novembre in via del Foro Italico. In particolare, il tratto interessato dai lavori è quello della galleria tra via degli Orti della Farnesina e l’ingresso della rampa di Corso Francia.

Come si vede su LuceVerdeRoma e sui gruppi social di quartiere, code e traffico si registratno soprattutto in viale di Tor di Quinto e via del Foro Italico, con ripercussioni su corso Francia, Monte Mario, Ponte Milvio, Balduina e l'area della Farnesina.

Come spiegano dal comune di Roma, fino a chiusura delle lavorazioni rimarrà interdetta al traffico via del Foro Italico, in entrambi i sensi di marcia: dagli ingressi della galleria Giovanni XXIII in direzione Salaria e dall'uscita di viale di Tor di Quinto, in direzione dello Stadio Olimpico.

Ad eseguire l'intervento il dipartimento Csimu di Roma Capitale che si occuperà di rimuovere le alberature e verificare e mettere in sicurezza gli eventuali danni.