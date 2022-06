Torretta Valadier, il "gioiello" di Ponte Milvio verso la riapertura

La Torretta Valadier potrebbe finalmente tornare a disposizione dei cittadini, dopo un’attesa di dieci anni. Il consiglio del XV Municipio ha approvato, all’unanimità, una proposta di risoluzione per riconsegnare al territorio il “gioiello” di Ponte Milvio. Ovviamente, la strada da percorrere prima di tornare a vedere tour o mostre è ancora lunga. L’atto approvato rappresenta, per forza di cose, un impegno importante per l’amministrazione municipale.

Torretta Valadier, una storia travagliata

Sono dieci anni che la Torretta è inaccessibile. Consegnata nel 1996 a quello che era, allora, il XX municipio, da un’ordinanza del sindaco, nel 2012 è stata chiusa per lavori di ristrutturazione e mai più riaperta. Nel mezzo autorizzazioni mancanti, un lungo braccio di ferro tra municipio XV, comune e sovrintendenza con il protocollo d'intesa per la riutilizzazione degli spazi rimasto su carta. Nel frattempo i locali all’interno si sono deteriorati, rendendo sempre più lunghi e difficili i lavori di ristrutturazione. E’ servito un duro lavoro per ristrutturarla e provare così a restituire a Roma nord il suo gioiello. La Torretta è stata quindi riaperta a giugno del 2021 salvo tornare nuovamente inutilizzabile. Serviva una spinta della politica che, finalmente, è arrivata.

Torretta Valadier, i lavori mancanti

Come si legge nella proposta di risoluzione firmata dalla presidente della commissione cultura Laura Gigli, dal mese di dicembre 2021 è stato affidato l’incarico per redigere il progetto esecutivo. Un passaggio fondamentale per procedere all’adeguamento dell’impianto elettrico, alla protezione dalle scariche atmosferiche e per la rilevazione di fumi. Attualmente sono già in corso gli interventi di manutenzione straordinaria. Sarebbero dovuti terminare a fine maggio ma sono slittati.

Il consiglio ha impegnato il presidente e l’assessore alla cultura a mettersi in moto e permettere l’utilizzo della Torretta Valadier per tutta una serie di iniziative. Si vogliono ospitare eventi istituzionali, come le celebrazioni di matrimoni. Oppure eventi culturali, sociali e artistici da affidare, tramite bando, ad associazioni del territorio.

Torretta Valadier, atteso il nulla osta dei vigili del fuoco

“Mancano tre rilevatori antincendio, la consegna è in arrivo – spiega a RomaToday Tatiana Marchisio, assessora alla cultura del XV municipio - non appena arrivano, in una settimana vengono montati. A quel punto si può presentare la scia e rimaniamo poi in attesa del nulla osta dei vigili del fuoco”. E sulla fine dei lavori “realisticamente, dopo l’estate, dovremmo avere la documentazione, quindi possiamo essere operativi per il bando sulle attività e la gestione della Torretta”. Per quanto concerne, infine, i bandi alle associazioni, la Marchisio spiega che “i tempi per l’avviso sono quelli amministrativi. Entro l’anno contiamo di avere concluso le operazioni di banditura e individuazione del soggetto vincitore”