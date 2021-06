Dopo nove anni riapre Torretta Valadier: Ponte Milvio ritrova il suo “gioiello”

Dopo nove anni Torretta Valadier riapre al pubblico. La torre in stile neoclassico dei primi dell'800 che domina Ponte Milvio è pronta a mostrarsi nuovamente in tutta la sua bellezza. All’interno sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti, con relativo allestimento della sala “ed in attesa delle ulteriori autorizzazioni che consentiranno anche lo svolgimento di eventi e mostre - fa sapere l’assessora alla Cultura del Municipio XV, Daniela Giuliani - il piccolo ‘gioiello’ torna fruibile e riapre alle visite culturali gestite dall'associazione Ars in Urbe, individuata dal Municipio XV a seguito di avviso pubblico”.

Dopo nove anni riapre Torretta Valadier a Ponte Milvio

Una storia lunga e travagliata quella della Torretta Valadier. Per quasi un decennio chiusa e inaccessibile. Era infatti il 2012 quando la Torretta, consegnata nel 1996 al Municipio allora XX da un'Ordinanza del Sindaco, è stata chiusa per lavori di ristrutturazione e mai più riaperta.

Nel mezzo autorizzazioni mancanti, un lungo braccio di ferro tra Municipio XV, Comune e Sovrintendenza con il protocollo d'intesa per la riutilizzazione degli spazi rimasto su carta.

Dentro locali in progressivo deterioramento, terrazze mozzafiato sottratte alla città così come le sale espositive. E’ servito un duro lavoro per restituire a Roma nord il suo gioiello. Dal 5 giugno al via le visite guidate: la riapertura sarà celebrata con rievocazioni storiche di gruppi in costume e tour sul Ponte "Mollo".

Torretta Valadier apre alle visite guidate

“Per l'occasione parteciperanno anche i ciclisti volontari ciclabile Tevere per sensibilizzare all'uso della bicicletta, vista la quasi concomitante giornata mondiale della bici del 3 giugno” - ha aggiunto Giuliani. Un primo passo dopo quasi un decennio di oblio. E chissà se nel futuro a Torretta Valadier, come anni fa era stato ipotizzato, si celebreranno anche i matrimoni. Per unire storia, arte e romanticismo.