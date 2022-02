Torretta Valadier, dopo gli annunci il nulla: il gioiello di Ponte Milvio resta chiuso

L’illuminazione rinnovata per esaltarne profilo e bellezza, qualche visita culturale nell’estate scorsa e poi nulla più: la Torretta Valadier resta chiusa. Il “gioiello” di Ponte Milvio è ancora inaccessibile: niente tour guidati, mostre o attività culturali. Questo nonostante gli annunci con la vecchia amministrazione municipale a guida M5s che ha portato a termine i lavori di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti che il monumento più noto di Roma nord attendeva da anni.

La Torretta Valadier chiusa da dieci anni

Si perchè quella della Torretta Valadier è storia lunga e travagliata. Sono dieci anni che è inaccessibile. Era infatti il 2012 quando la Torretta, consegnata nel 1996 al Municipio allora XX da un'Ordinanza del Sindaco, è stata chiusa per lavori di ristrutturazione e mai più riaperta. Nel mezzo autorizzazioni mancanti, un lungo braccio di ferro tra Municipio XV, Comune e Sovrintendenza con il protocollo d'intesa per la riutilizzazione degli spazi rimasto su carta. Dentro locali in progressivo deterioramento, terrazze mozzafiato sottratte alla città così come le sale espositive. E’ servito un duro lavoro per ristrutturarla e provare così a restituire a Roma nord il suo gioiello. Ma la città dovrà attendere ancora.

Ponte Milvio, la Torretta resta chiusa: niente mostre nè visite

“Stando a quanto indicatoci dagli uffici, che ci hanno fornito indicazioni utilissime, la fruizione della struttura è vincolata ad una iniziativa politica, ovvero ad un impegno volto a predisporre un nuovo bando di gara ed al relativo stanziamento di fondi. Impegno del quale abbiamo chiesto riscontro” - riportano i consiglieri di Fratelli d’Italia in Municipio XV, Marco Ottaviani ed Adriana Glori. “Fatto sta che la Torretta Valadier è ancora chiusa. Al momento non registriamo nessun cambiamento di gestione del monumento storico, nel passaggio dall’amministrazione M5S a quella di sinistra a maggioranza Pd”.

Il Municipio XV al lavoro per aprire Torretta Valadier

Eppure in via Flaminia, così apprende RomaToday, sulla riapertura di Torretta Valadier si sta lavorando. Da una parte l’obiettivo è quello di promuoverla attraverso visite guidate e culturali, valorizzando al contempo la storia dell’antico ‘ponte Mollo’; dall’altra ci sarebbe anche la volontà di farla ritornare spazio espositivo ma gli ostacoli sono rappresentati dalla scarsa capienza, circa quindici persone, e la totale inaccessibilità per i disabili tra porta stretta e scala ripida. Sullo sfondo poi sempre il sogno di farne una delle sedi per i matrimoni del Municipio XV e di Roma Capitale. Per adesso bisogna però arrendersi alla burocrazia.

Il centrodestra tuona contro il Pd: “Restituisca Torretta Valadier a cittadini"

“E’ assurdo pensare che l’unico monumento fruibile del Municipio XV sia ancora chiuso” – evidenzia Stefano Erbaggi, direttivo romano FdI. “Ci auguriamo che la struttura, come fatto in passato, venga rimessa quanto prima a disposizione dei cittadini, delle scuole e delle realtà associative del territorio che sarebbero ben liete, ne sono certo, di impiegarla per eventi ed iniziative culturali rivolti ai romani e, soprattutto, agli abitanti di questo quadrante di Roma Nord”.