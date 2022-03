Tor di Quinto, sì all’anello di via delle Fornaci: “Così risolviamo caos mobilità”

Trasformare via delle Fornaci di Tor di Quinto in un grande anello a senso unico che sfoci, dopo l’apertura di un apposito varco, in via del Baiardo e così liberare lo stradone di Roma nord da buona parte del traffico e degli ingorghi che si generano per l’ingresso e l’uscita delle auto dal parco con il laghetto. E’ questo l’obiettivo del Municipio XV il cui parlamentino ha approvato la risoluzione promossa dai consiglieri della Lista civica Calenda. D’altronde la risoluzione della problematica relativa alla mobilità di quel quadrante del territorio era tra i punti di collaborazione che hanno fatto sì che il candidato presidente di Calenda, in quota Italia Viva, Tommaso Martelli, entrasse nella giunta di centrosinistra guidata dal dem Daniele Torquati.

Via delle Fornaci di Tor di Quinto a senso unico

“Il miglioramento di questa strada rappresenterà finalmente la giusta attenzione per uno dei quadranti più problematici da un punto di vista viario del nostro Municipio. Nonostante la presenza di numerosi impianti sportivi, della Riserva Naturale del Tevere e del Parco di Tor di Quinto, la via di accesso - ha spiegato il minisindaco - ha accumulato negli anni una serie di criticità che con questo atto si vogliono affrontare e risolvere”.

L'anello per liberare Tor di Quinto dal caos

Da qui l’impegno per l’amministrazione di Roma nord a chiedere agli uffici tecnici un progetto per una viabilità alternativa da presentare alla Regione Lazio e a Roma Capitale: l’anello di via della Fornaci di Tor di Quinto. “E’ un segnale molto importante - ha aggiunto Martelli che in XV è assessore alle politiche del commercio, delle attività produttive e dello sport - sia da un punto di vista tecnico, poichè con questa proposta vogliamo andare a risolvere un problema concreto che affligge i cittadini tutti giorni e a cui fino ad oggi nessuno aveva pensato, ma anche e soprattutto da un punto di vista politico in quanto la questione sulla viabilità di via delle Fornaci di Tor di Quinto è uno dei cinque punti programmatici su cui si basa l’accordo fatto tre mesi fa con il Presidente Torquati. Il nostro impegno - precisa - é orientato a cambiare marcia a Roma e nel Municipio XV e questa proposta conferma la nostra scelta che va nella direzione di un’amministrazione del territorio basata sulla concretezza delle tematiche. Se questo è solo un primo passo per arrivare alla risoluzione definitiva del problema, da subito lavoreremo già ad un secondo importante punto ad essa collegato: la discarica di via del Baiardo che deve essere affrontata e risolta il più velocemente possibile”.