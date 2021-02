Striscione a Ponte Milvio: l'omaggio dei Pausini ultras per i 28 anni di carriera della cantautrice

L’affissione alle 7.30 di sabato mattina, per dire: "Non abbiamo mai smesso di amare te"

“Non abbiamo mai smesso di amare te”. È questo il messaggio che i Pausini Ultras hanno voluto lasciare a Ponte Milvio per festeggiare i 28 anni di carriera della cantautrice emiliana: era, infatti, il 1993 quando, Laura Pausini a soli 19 anni, ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone “La solitudine”.

Lo striscione, è stato affisso alle 7.30 di sabato mattina in uno dei luoghi simbolo della città di Roma: l’orario, per nulla casuale, vuole ricordare il treno con cui Marco, protagonista della canzone, è andato via.

“Ponte Milvio oggi celebra l’amore dei fan per Laura, candidata ai Golden Globe e inserita nella short list degli Oscar per il suo brano “Io si / Seen” colonna sonora del film ‘La vita davanti a se’ di Edoardo Ponti interpretato dalla magnifica Sophia Loren – ha spiegato Gastone Rotili – Non abbiamo mai smesso di amare te è il messaggio tratto dal suo brano contenuto dell’album del 2011 “Inedito”.