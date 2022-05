Conference League, distrutto il roseto di Ponte Milvio durante i festeggiamenti

Un roseto che era diventato in tutti i sensi un fiore all’occhiello di Ponte Milvio si presenta, il giorno dopo la vittoria della Conference League da parte della Roma, in condizioni critiche. Durante i festeggiamenti avvenuti nella notte tra mercoleìd e giovedì i tifosi in giro per le strade della capitale per festeggiare il successo dei ragazzi di mister Mourinho hanno vandalizzato lo spazio verde, distruggendo piante e fiori.

Roseto Ponte Milvio, adottato dal 2018



A denunciare il fatto il consigliere del XV Municipio Max Petrassi: “Voglio scusarmi ufficialmente con Horti di Veio e lo staff che ogni giorno gratuitamente si prendono cura del roseto realizzato e finanziato interamente dal sig. Francesco Paolo Barbesino. Il roseto è stato vandalizzato dai "tifosi" della AS Roma che ringraziamo. A nome mio e del XV Municipio porgo le dovute scuse. Ricordo che durante i "festeggiamenti" sono stati vandalizzati semafori, cartelli, pali e tante opere pubbliche realizzate con le tasse dei cittadini. La stessa AMA ha dovuto potenziare le opere di pulizia spostando mezzi e risorse umane da altre zone recando così disagi a tutto il Municipio XV”.

Il roseto era stato adottato nel 2018 all’interno del progetto di Roma Capitale per la cura delle aree verdi. Come accade in molte altre città, i privati si impegnano a curare questi spazi potendo, in cambio, farsi pubblicità gratuitamente. Difficile capire l’entità dei danni e se le piante maltrattate potranno salvarsi. “Voglio precisare, anche se non dovrebbe servire, che sono un tifoso romanista ma certe cose non le posso accettare – spiega Petrassi a RomaToday– avevo visto questa area nel 2017 e dopo aver contattato Horti di Veio abbiamo piantato ben 150 rose davanti la Torretta Valadier”.



Il giorno dopo la vittoria della Conference Ponte Milvio sembra un campo di battaglia: “Ci sono cartelli divelti, semafori rotti. Per non parlare poi della spazzatura. Gli operatori Ama – racconta Petrassi – sono stati completamente impegnati nella pulizia di quella zona, mandando quindi in sofferenza le strade limitrofe e non solo”.