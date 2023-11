Ponte Milvio guarda già oltre la proroga. Per il salotto di Roma nord meno tavolini e dehors

“La proroga per dehor e tavolini come se si fosse ancora, e fortunatamente non lo siamo, nel bel mezzo dell’emergenza covid non mi trova assolutamente d’accordo. Serve piuttosto un nuovo regolamento, come quello a cui sta lavorando il Campidoglio, che dia certezze ai titolari delle attività, ai residenti. Senza esagerazioni e tutto nel rispetto del decoro”. È perentorio l’assessore al Commercio del Municipio XV, Tommaso Martelli, che ai microfoni di RomaToday commenta la proroga per tavolini e dehor voluta dal governo.

Ponte Milvio tra pedane, dehor e tavolini

E a Roma nord gli effetti si concentreranno su Ponte Milvio, croce e delizia del territorio. I provvedimenti adottati durante l’emergenza pandemica hanno fatto proliferare nel salotto della movida tavolini e dehor, intere vie sono state poi disseminate dalle pedane, proiezione esterna dei locali della zona con buona pace di parcheggi e di quella parte di residenti che tempo invece chiedeva una stretta. Una situazione che, al netto della proroga decisa dal governo e che ha costretto Roma ad alzare bandiera bianca, “non durerà per sempre”.

“Ponte Milvio ritornerà alla situazione pre covid. Tutto sarà votato al decoro e alla funzionalità della piazza anche perché ricordo che la zona ricade nella Città Storica”, sottolinea Martelli. “Il nuovo regolamento è ancora in discussione quindi è prematuro parlare di percentuali relative all’ampliamento delle osp, ma probabilmente andremo incontro ad un ridimensionamento delle stesse”. Lo aveva confermato anche l’assessora comunale Monica Lucarelli in un intervista al nostro giornale.

“L’impegno è quello di dare maggiori certezze e metodo. Su Ponte Milvio - rileva l’assessore Martelli documenti degli uffici alla mano - ad oggi non ci sono grosse irregolarità ma comunque stiamo facendo controlli costanti e serrati”. Un piazzale che dunque probabilmente, allo scadere della proroga fissato al 31 dicembre 2024, vedrà sparire gran parte delle pedane e dei dehors posizionati anche a metri di distanza da pub e ristoranti. Il numero di tavolini sarà ridotto, i titolari delle attività dovranno contrarre il numero di coperti al di fuori delle mura. E tra i gestori dei locali c’è già malumore.

Lo storico chiosco sarà spostato altrove

Intanto, in attesa del nuovo regolamento, l’unica certezza è che a breve sparirà uno dei chioschi storici di Ponte Milvio, quello all’angolo con via Flaminia. La struttura è chiusa da tempo e verrà spostata dall’altro lato della piazza, a largo Maresciallo Diaz. Cambierà anche funzione, da non alimentare ad alimentare.

Un’isola ecologica per garantire decoro

“Stiamo poi lavorando sulla pulizia e sul decoro del piazzale”, sottolinea Martelli. Il consiglio del municipio ha votato un atto per renderlo in parte pedonale e più verde, mentre gli assessorati al commercio e all’ambiente sono impegnati sul fronte della raccolta delle utenze non domestiche. Di quei rifiuti appunto prodotti da locali e ristoranti che spesso e volentieri si accumulano lungo i marciapiedi e tra i chioschi della piazza.

“Siamo riusciti ad ottenere dalla società che per conto di Ama gestisce il servizio due passaggi per la raccolta al giorno”. I locali, in teoria, dovrebbero tenere i bidoncini all’interno in attesa degli operatori “ma per questioni di spazi molto ristretti e dunque di igiene - ci spiega uno degli esercenti - questo spesso non è possibile”. Così i raccoglitori vengono messi fuori. Si lavora per la creazione di una piccola isola ecologica, un punto di raccolta comune a tutte le attività, da realizzare in una parte del parcheggio pubblico di viale di Tor di Quinto. A quanto apprende RomaToday si tratterebbe di un gabbiotto chiuso nel quale solo le attività commerciali, tramite codice o badge, saranno autorizzate a conferire. Ma ad oggi mancano le risorse. “Ci stiamo lavorando”, dice Martelli. E addirittura gli esercenti si dicono disposti a finanziare l’isola di tasca loro “pur di garantire alla piazza il decoro dovuto”.