L'intervento acrobatico che restituisce decoro a Ponte Milvio

Due settimane di interventi per restituire alla città Ponte Milvio in tutta la sua bellezza. Sullo storico simbolo di Roma nord è in corso un intervento di edilizia acrobatica con fune per rimuovere la vegetazione infestante di entrambe le facciate, delle pile, degli archi e delle ringhiere. Costo delle lavorazioni, eseguite dal Dipartimento Csimu, 40mila euro circa.

Pulizia acrobatica per Ponte Milvio

L’intervento in corso è molto importante dal punto di vista del decoro, ma soprattutto è fondamentale per la conservazione dello storico ponte monumentale e per la sicurezza idraulica dell’area di piazzale di Ponte Milvio. Gli arbusti infestanti, di dimensioni spesso rilevanti, con il tempo possono provocare distacchi e crolli di parti di muratura e l’intervento non era più procrastinabile, tenuto conto che da circa 6 anni non veniva estirpata la vegetazione, particolarmente infestante in quest'area. Per le lavorazioni il Comune si è avvalso di un intervento di edilizia acrobatica con fune come accaduto il mese scorso a Ponte Sant’Angelo. Le operazioni, infatti, sono eseguite da due operai specializzati che stanno eliminando gli elementi arborei manualmente o con l'utilizzo di piccoli strumenti (come il seghetto elettrico) con la massima cura per preservare la parte storico monumentale degli elementi lapidei, sotto la supervisione della Sovrintendenza Capitolina.

Decoro e stop agli allagamenti

“Questo è un lavoro importantissimo che stiamo facendo su Ponte Milvio con l’edilizia acrobatica. L’obiettivo è quello di eliminare il verde infestante, così da ridurre il rischio idraulico e curare il decoro di uno dei ponti più antichi e belli di Roma. Ringrazio l’assessore Segnalini e il Csimu per il grande lavoro che stanno facendo non solo qui a Ponte Milvio ma in tutta la città, per intervenire laddove spesso non si interveniva da troppi anni con la necessaria manutenzione” ha commentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri arrivato in sopralluogo nel salotto di Roma nord.

“Stiamo lavorando in modo eccezionale su uno dei ponti più importanti e rappresentativi di Roma. Non veniva pulito dal 2017, ma grazie al Csimu e alla collaborazione della Sovrintendenza capitolina stiamo svolgendo un lavoro che restituisce dignità e bellezza al ponte. Inoltre, la rimozione degli arbusti salvaguarda il ponte da eventuali piene. Sull’area - ha ricordato l’assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini - stiamo operando diverse attività di messa in sicurezza stradale e soprattutto lavoriamo al ripristino del Collettore Alto Farnesina, grazie al quale riusciremo a mitigare gli allagamenti della zona”.

Interventi su strade e marciapiedi

L’area di Ponte Milvio nel corso dell’ultimo anno è stata interessata da diversi interventi. A dicembre 2022 si è concluso il restyling del piazzale e della via Cassia fino a via Oriolo romano con il rifacimento del manto stradale, della segnaletica e delle strisce, oltre che pulizia e verifica funzionale di tombini e caditoie. In questo momento sono in corso i lavori di riqualificazione dei marciapiedi e dello slargo del Lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto compreso tra Ponte Duca D’Aosta e Ponte Milvio e nei prossimi mesi saranno riqualificati in notturna il Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel e il Lungotevere Salvo D'Acquisto.

L'idea di Ponte Milvio più pedonale

Per Ponte Milvio “un lavoro indispensabile per la sicurezza e contro l’ammaloramento” ha sottolineato anche il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. Di recente il parlamentino di Roma nord ha votato favorevolmente alcuni documenti per rendere Ponte Milvio “più verde” ed in parte pedonale facendo diventare quel quadrante più sostenibile ed inclusivo, con una maggiore attenzione alla sua vocazione storica e artistica.