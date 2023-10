Idea restyling per Ponte Milvio: più verde e pedonale

Rigenerare il quadrante di Ponte Milvio rendendolo più sostenibile ed inclusivo, con una maggiore attenzione alla sua vocazione storica e artistica. Vanno in questa direzione i documenti approvati dal parlamentino di Roma nord sul restyling del piazzale simbolo del territorio.

L'idea pedonalizzazione per Ponte Milvio

L’idea è quella di renderne una parte pedonale promuovendo uno studio di fattibilità con Roma Servizi per la Mobilità in modo che la nuova eventuale sistemazione non interferisca con i flussi di traffico o con il previsto prolungamento del tram 2 verso Vigna Clara. “Pedonalizzare la piazza significa favorire una maggiore vivibilità e una migliore fruizione da parte dei cittadini”, scrive nella proposta di risoluzione il consigliere di Italia Viva in municipio XV Max Petrassi. E’ proprio lui con la sua onlus che anni fa si è occupato di rendere l’aiuola dello square centrale un’esplosione di verde e rose bianche. Nel documento si chiede anche di provvedere a nuove piantumazioni.

La Torretta Valadier

Attenzione poi alla Torretta Valadier, il gioiello di Roma nord chiuso ormai da oltre dieci anni con la piena restituzione al territorio, come sede di eventi culturali o addirittura matrimoni, ancora in balìa della burocrazia. Chiesta la riqualificazione per tutta l’area, dai parapedonali ai sanpietrini del piazzale sottostante, le catene e i muretti danneggiati. Bisognerà poi valorizzare la storia del luogo con dei pannelli informativi “che raccontino la storia del ponte e dell’area promuovendo la conoscenza e l’apprezzamento del patrimonio culturale”, e migliorare l’accessibilità e l’approdo dei ciclisti che raggiungono Ponte Milvio dalla ciclabile sulla dorsale del Tevere.

Illuminazione, verde e pannelli informativi

“L'obiettivo che vogliamo perseguire è quello di creare un ambiente più vivibile, promuovere la mobilità dolce e valorizzare al tempo stesso il grande patrimonio monumentale della zona. L’area davanti alla Torretta Valadier, infatti, è un luogo di notevole valore storico e sociale, ma ha bisogno di interventi di riqualificazione” hanno commentato a margine del voto Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Max Petrassi, consigliere in XV e Tommaso Martelli, assessore al Commercio e alle Attività Produttive del territorio. Tra le tante cose, compreso il miglioramento dell’illuminazione e la sostutuzione di cestini e arredi, “si prevede inoltre l’istituzione di un’area pedonale nel piazzale davanti alla Torretta Valadier e, sul fronte del contrasto alla mala-movida, una maggiore collaborazione con le forze dell'ordine. Un piccolo ma importante contributo - sottolineano da Italia Viva - al miglioramento della qualità della vita della nostra comunità”.