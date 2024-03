Un belvedere sul fiume all'ombra di Ponte Milvio. Ecco l'oasi naturalistica di Roma nord

Ponte Milvio oltre la movida e la classica passeggiata lungo la ciclabile sulla dorsale del Tevere. È attesa per la realizzazione dell’oasi naturalistica che sorgerà tra il ponte “mollo” e Ponte Flaminio. Si tratta di uno dei cinque Parchi d’affaccio fluviali di Roma Capitale per i quali sono stati stanziati complessivamente ,3 milioni di euro di fondi previsti dal programma degli interventi in preparazione del Giubileo 2025 inseriti nell’area tematica “Ambiente e Territorio – Tevere e le vie d’acqua”.

L'oasi naturalistica di Ponte Milvio

L’Oasi naturalistica sarà realizzata con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro nell’area golenale della sponda destra del Tevere. L’area, di circa 6,5 ettari, di cui 1 ha di superficie boscata, è attualmente quasi del tutto inaccessibile e degradata per la presenza di insediamenti abusivi e ha grandi potenzialità di valorizzazione naturalistica. Il progetto del Comune è complementare a quello della Regione Lazio per la realizzazione di un accesso carrabile per i mezzi di soccorso e manutenzione.

Come sarà il parco d'affaccio di Roma nord

Tra gli interventi previsti la bonifica vegetazionale e la riforestazione, la sistemazione dell'accesso all'area, la realizzazione di un percorso pedonale e di belvedere di affaccio sul fiume con pavimentazione in legno. In una delle aree di sosta la vasca preesistente sarà trasformata in giardino acquatico con specie fluviali caratteristiche del Tevere e nelle altre saranno valorizzati gli elementi archeologici come il Cippo terminale del Tevere e un frammento del muro di contenimento dell’antica via Flaminia.

La rigenerazione dell'asse urbano del Tevere

Il cantiere è stato inaugurato questa mattina e come per tutti i parchi d’affaccio la conclusione dei lavori è prevista entro dicembre 2024. “Dopo l’avvio dei lavori dei parchi d’affaccio dell’area di confluenza Tevere e Aniene e di quello di Ostia Antica avvenuto la scorsa settimana oggi diventano pienamente operativi tutti i cantieri per la realizzazione dei cinque parchi d’affaccio giubilari di Roma capitale” ha detto a margine del sopralluogo l’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi.

“Si realizza così il grande intervento di rigenerazione e valorizzazione dell’asse urbano del Tevere, con l’obiettivo di restituire alla città aree oggi in gran parte inaccessibili e degradate che verranno riqualificate con la realizzazione di zone verdi fruibili, aree ludiche e fitness, percorsi didattici, nuovi itinerari ciclopedonali con collegamenti a quelli esistenti e zone relax. Particolare attenzione sarà data alla rigenerazione e la cura del ricchissimo patrimonio arboreo delle rive del fiume, per costituire un corridoio ecologico di fondamentale importanza per la biodiversità e la qualità ambientale della città. Con questi interventi giubilari, che si aggiungono a quelli già effettuati al Parco fluviale della Magliana e di Ponte Marconi e al progetto che renderà Tiberis parco d’affaccio permanente, vogliamo che il Tevere, sull’esempio di grandi capitali europee, sia pienamente connesso con la vita della città tutelandone il prezioso ecosistema e valorizzandone le grandi potenzialità per dare a Roma nuovi spazi fruibili e accoglienti”.

"Così Ponte Milvio diventerà più attrattivo per tutti"

"Interventi che valorizzeranno una zona abbandonata da anni e rinforzeranno la natura storica, culturale e naturalistica di Ponte Milvio. L’obiettivo è quello di far riscoprire questa zona come attrattiva per tutte le fasce d’età, per tutti i romani e in tutte le fasce orarie" ha detto a margine del sopralluogo il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. "I lavori serviranno per poter vivere questo meraviglioso luogo di città fino ad oggi lasciato abbandonato. Sono stati due anni in cui ho personalmente scritto molte volte chiedendo un intervento urgente sulle sponde del Tevere, specie per quella tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio: tra un anno avremo il parco d'affaccio del Foro Italico e l'oasi di Ponte Milvio e tutti i romani potranno tornare a godere di un bene così prezioso come il nostro fiume" il commento di Tommaso Martelli, assessore al Commercio del Municipio XV.