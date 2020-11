Locali chiusi alle 18: il ristoratore di Ponte Milvio lancia la cena-colazione all’alba

Ponte Milvio come il Pigneto: la movida inizia all’alba. Se nel week end scorso erano state una trentina di attività commerciali di via del Pigneto e dintorni ad alzare le serrande alle 5:30 per sollecitare le istituzioni “ad un ripensamento delle modalità di gestione dell’emergenza” Coronavirus, sabato prossimo a svegliarsi presto sarà il “salotto” di Roma nord.

Locali chiusi alle 18: a Ponte Milvio la cena colazione all'alba

La provocazione arriva da Brando Serra, titolare dello storico locale “da Brando” che per il 14 novembre ha lanciato l’idea di una colazione-cena alle 5.01: insomma appena il nuovo dpcm consente l’apertura di bar, pub e ristoranti.

“Una cena nel pieno rispetto delle regole: misurazione della temperatura all’ingresso, distanziamento, tavoli separati, registrazione dei commensali e mascherine. Lo facciamo per far parlare di noi ristoratori, farci sentire - ha detto Serra in un video su Facebook - ma anche per beneficenza”. Sessanta i posti disponibili per la cena-colazione di Ponte Milvio.

Ponte Milvio contro il nuovo dpcm: locale serve cena alle 5

Il ricavato sarà destinato ad AIL, “Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma”, in favore del reparto pediatrico della sezione di RomaIL - Vanessa Verdecchia. “Facciamo una cosa bella in un momento così brutto”.

Dalla colazione al brunch: le nuove regole cambiano le abutudini

Intanto mentre in tanti, approfittando del bel tempo e delle chiusure dei centri commerciali, si sono riversati nei parchi, nei borghi fuoriporta o sulle spiagge e nei ristoranti del litorale, nelle piazze della movida ci si adegua: al posto di aperitivi e cene si servono colazioni e pranzi. Cambiano le abitudini e con esse proposte e menù: tanti i locali che puntano sul rito del caffè e della colazione ricca, ma anche su pranzo e brunch. D’altronde a Roma inventiva e valide alternative non mancano.